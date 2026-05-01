Hosted by

TMS HSA

About this event

Sales closed

TMS 6th grade Spring Concert 1st & 2nd row limited seats

Pick-up location

10 Sunset Ln, Tenafly, NJ 07670, USA

Reserved seating FRONT ROW - 4 SEATS
$65

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 3 SEATS #1
$45

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 3 SEATS #2
$45

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS #1
$40

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS #2
$30

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS #2
$30

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS #4
$30

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 1 SEATS #1
$15

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 1 SEATS #2
$15

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 4 SEATS
$65

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 3 SEATS #1
$45

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 3 SEATS #2
$45

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS #1
$40

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS #2
$30

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS #3
$30

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS #4
$30

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 1 SEATS #1
$15

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 1 SEATS #2
$15

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!