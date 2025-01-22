eventClosed

TMS 6th grade Winter Concert second row limited seats

6. Reserved seating 2nd ROW - 4 SEATS item
6. Reserved seating 2nd ROW - 4 SEATS
$30

auctionV2.input.startingBid

Reserved seating 2nd row
7a. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS item
7a. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS
$20

auctionV2.input.startingBid

Reserved seating 2nd row
7b. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS item
7b. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS
$20

auctionV2.input.startingBid

Reserved seating 2nd row
9. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS item
9. Reserved seating 2nd ROW - 2 SEATS
$20

auctionV2.input.startingBid

Reserved seating 2nd row

common:zeffyTipDisclaimerTicketing