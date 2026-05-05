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Sales closed

TMS 7th grade Spring Concert 1st & 2nd row limited seats

Pick-up location

10 Sunset Ln, Tenafly, NJ 07670, USA

Reserved seating FRONT ROW-4 SEATS (A112, A113, A114, A115)
$75

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 3 SEATS (A111, A110, A109)
$60

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS (A108, A107)
$40

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating FRONT ROW - 2 SEATS (A106, A105)
$40

Starting bid

Premium views, front row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW-4 SEATS (B112, B113, B114, B115)
$75

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 3 SEATS (B111, B110, B109)
$60

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 3 SEATS (B108, B107, B106)
$60

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS (B105, B104)
$40

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 2 SEATS (B103, B102)
$40

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

Reserved seating SECOND ROW - 1 SEATS (B101)
$20

Starting bid

Premium views, second row reserved seating

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