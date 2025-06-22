TMS Celebrity Chef- So You Think You Can Cook

Dinner cooked by Christina McIntosh. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Baldy Eats. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Dr. Mark Pamer. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Yvonne Poindexter. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Angie Kap. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Carol Briseno. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Jill Todd. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Michael King. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Melanie. Drink purchases are extra.
Dinner cooked by Wendy. Drink purchases are extra.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing