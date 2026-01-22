TNT SPRING CAMP SERIES

- SATURDAY AM-SUNDAY(CAN SAVE $50 EA 2 HOUR SUPPORT!)
- DATES: SPRING BEGINS MARCH-JUNE
- SPRING MARCH 13-15; APRIL 17-19; MAY 15-17
- JUNE TBD *likely bkpking expedition sites to be voted on asap tbd
- SPRING FAMILY CAMP; TEEN LEADERS NEEDED DATES TBD
- 🤝 Parent Volunteer Opportunity
SAVE $50 EA 2 HOUR SUPPORT!
🤝We love volunteers!
We always need help with SAT set up and/or Sunday morning cleanup and camp setup.
- You may volunteer or choose to “buy out” two hours of work trade for future savings.
- Volunteer Bonus: Help with cleanup and receive $50 off your Spring Camp Out!
Let us know if you’d like to help, and we’ll add a credit to your Active Hero Registration account.