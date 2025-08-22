Toast to Ariva 2025

2848 Bainbridge Ave

Bronx, NY 10458, USA

General Admission
$75

Grants full access to the event.

Platinum Sponsorship
$7,500

-8 Toast to Ariva Tickets

-Premium Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Gold Sponsorship
$5,000

-5 Toast to Ariva Tickets

-Premium Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Silver Sponsorship
$2,500

-4 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Bronze Sponsorship
$1,000

-3 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Friends of Ariva
$500

-2 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications


common:zeffyTipDisclaimerTicketing