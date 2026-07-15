A logo with the word "ARIVA" in bold black letters is set against a white background, with a colorful sunburst design above it and the words "Justice. Opportunity. Inclusion." in smaller text below.
Ariva Inc

Hosted by

Ariva Inc

About this event

Toast to Ariva 2026

2848 Bainbridge Ave

Bronx, NY 10458, USA

General Admission
$75

Grants full access to the event.

Platinum Sponsorship
$7,500

-8 Toast to Ariva Tickets

-Premium Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Gold Sponsorship
$5,000

-5 Toast to Ariva Tickets

-Premium Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Silver Sponsorship
$2,500

-4 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Bronze Sponsorship
$1,000

-3 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications

-Banner Space at Event

-Logo on All Material

Friends of Ariva
$500

-2 Toast to Ariva Tickets

-Recognition on Event Communications


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