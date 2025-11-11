Hosted by

Tobias Parent Teacher Organization

About this event

Sales closed

Tobias Treasures Fall Craft Fair 2025 - Silent Auction

Pick-up location

1065 SW 206th Ave, Aloha, OR 97006, USA

Bird Buddies item
Bird Buddies
$10

Starting bid

Stained Glass Ornaments & Earrings item
Stained Glass Ornaments & Earrings
$5

Starting bid

Grinch and Max Plushies item
Grinch and Max Plushies
$5

Starting bid

Glow in the Dark Velvet Throw item
Glow in the Dark Velvet Throw
$5

Starting bid

Painted Shells item
Painted Shells
$10

Starting bid

Cosmic Crystal Tower & Seal item
Cosmic Crystal Tower & Seal
$10

Starting bid

Mini Easel with Painting + Cork Magnet item
Mini Easel with Painting + Cork Magnet
$10

Starting bid

Wooden Christmas Ornament item
Wooden Christmas Ornament
$5

Starting bid

Pot Holder Set + Notepad item
Pot Holder Set + Notepad
$5

Starting bid

6-month Planner item
6-month Planner
$5

Starting bid

Sleigh Picture Frame item
Sleigh Picture Frame
$5

Starting bid

Double-sided Crochet Blanket item
Double-sided Crochet Blanket
$20

Starting bid

Squid Plushie, Pikachu Bead, Stickers, & Keychain item
Squid Plushie, Pikachu Bead, Stickers, & Keychain
$10

Starting bid

Polymer Clay Earrings item
Polymer Clay Earrings
$5

Starting bid

Mult-Media Canvas Painting item
Mult-Media Canvas Painting
$10

Starting bid

Canvas Bag, Canvas Pouch, & Keychain item
Canvas Bag, Canvas Pouch, & Keychain
$10

Starting bid

Satchel item
Satchel
$10

Starting bid

Stocking item
Stocking
$10

Starting bid

Mickey Mouse Button Earrings item
Mickey Mouse Button Earrings
$5

Starting bid

Thanksgiving Wall Art item
Thanksgiving Wall Art
$5

Starting bid

Christmas Bag Keychain & Pen item
Christmas Bag Keychain & Pen
$5

Starting bid

Desktop Fun - Fidget Toys & Pen Cup item
Desktop Fun - Fidget Toys & Pen Cup
$5

Starting bid

Pikachu Print item
Pikachu Print
$5

Starting bid

Handmade Soaps item
Handmade Soaps
$5

Starting bid

Gift Basket - Ornaments, Canvas bag, Suncatcher, & Rock Neck item
Gift Basket - Ornaments, Canvas bag, Suncatcher, & Rock Neck
$5

Starting bid

Large 3D Printed Spider (Rose Version) item
Large 3D Printed Spider (Rose Version)
$5

Starting bid

Large 3D Printed Spider (Mushroom Version) item
Large 3D Printed Spider (Mushroom Version)
$5

Starting bid

Homemade Soap Set item
Homemade Soap Set
$5

Starting bid

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!