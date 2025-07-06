Toby Top Dog Recognition Party

1830 E Baseline Rd

Mesa, AZ 85204, USA

TOP DOG REGISTRATION
free

Select this option if your child raised $500 or more for Toby Top Dog. Registration includes. ✓ Admission
✓ Unlimited Buffet
✓ Unlimited Laser Tag
✓ Unlimited Carnival Rides
✓ Unlimited Arcade Games*
✓ Unlimited HyperBowling
o Shoe rental included

CHAPERONE REGISTRATION
free

NON TOP DOG REGISTRATION
$31.50

Discounted Registration for any family members accompanying a qualified Top Dog. Registration includes

NON PLAYER/ENDLESS EASTS REGISTRATION
$16.25

The Non-Player/Endless Eats
Pass covers admission/buffet-ONLY. It does NOT include
Laser Tag, Carnival Rides, Arcade Games, HyperBowling,

