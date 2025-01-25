Tonkabots Booster Club Silent Auction 2025

Tonkabots Booster Club

1. Lake Minnetonka Guided Fishing Tour for Two item
$225

Starting bid

Reel in the adventure with a half-day guided fishing excursion for two with expert angler, Dale Mueller! Enjoy expert guidance on the water, tailored to anglers of all skill levels. Cast your line in scenic surroundings and create unforgettable memories. Perfect for a relaxing getaway or an exciting catch. Thanks for the donation, Dale! Bid now for this ultimate fishing experience! Valued at $450.
2. Timberwolves Tickets & Hats
$100

Starting bid

Experience the excitement of NBA action on April 11 with two lower-level tickets to the Minnesota Timberwolves vs. Brooklyn Nets game! Enjoy incredible views from Lower Level 136 Row C. You’ll get up close to the players being located right behind the Wolves athletic doctors and the entrance to the Wolves locker room. Plus two hats! Cheer on the Wolves in an unforgettable night of basketball! Donated by Ben and Emily Reitan. Valued at $300.
3. Parking Pass - 2025-2026 Mound Westonka High School
$80

Starting bid

Wrangle a deal on a Mound Westonka High School parking pass for the 2025-2026 school year! Valued at $175.
4. Ryan Jeffers Certified Print
$35

Starting bid

Own a piece of baseball history with this signed, certified print of Ryan Jeffers, catcher for the Minnesota Twins! Perfect for any Twins fan or memorabilia collector, this authenticated print celebrates Jeffers’ talent and dedication to the game. Bid now to add this exclusive collectible to your sports collection! Valued at $75.
5. YETI Carryall Tote Bag
$70

Starting bid

Donated by Navarre True Value, this compact Camino 20 Carryall is build for daily hauls. Tough inside and out, the bag features deployable dividers and two interior zippered pockets. Waterproof and ultra-durable, this bag will keep muddy boots contained, leaky food containers, or provide a tough barrier against your trusty grill set. Valued at $130.
6. "Nibble and Jig", Signed Limited Edition Print
$75

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. There’s nothing quite like a calm day on the ice doing what you love! Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 18” x 25”. Valued at $150.
7. "Sunny Catch", Signed Limited Edition Print
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. A must-have for art lovers and collectors alike. “Sunny Catch” captures the joy of fishing, and the spirit of summer, with this charming print of a boy catching a sunfish. A perfect addition to any space! Size 15”x20”. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Valued at $125.
8. Welcome Aboard Floor Mat for the boat
$30

Starting bid

Upgrade any boat entryway with this 40" x 28" high-end welcome mat, designed for both style and durability. Featuring a sleek nautical design and crafted from premium materials, it includes a sturdy, non-slip ¼” rubber backing for all-weather performance. Perfect for enhancing any deck, this mat blends luxury and practicality for the ultimate first impression. Valued at $150. Thanks to Michael and Brian Linder at Elite Marine Innovations for the donation!
9. Personal Trainer Sessions (3 x 1 hr sessions)
$50

Starting bid

Three personal training sessions with Michael Cripps. Achieve your fitness goals with personalized guidance! This package includes expert personal training sessions tailored to your needs, with Michael Cripps. Whether you're building strength, cutting weight, improving endurance, or enhancing overall wellness, these sessions will set you on the path to success. Consider pairing this with trial memberships to Anytime Fitness where Michael has an office. Thank you for the donation, Michael! Bid now to transform your health and unlock your potential! A certified personal trainer. Michael and his family are local Mound residents. Consider pairing this with trial memberships to Anytime Fitness (available in this auction) where Michael has an office. Thank you for the donation, Michael! Valued at $180.
10. Anytime Fitness, 2 Month Membership
$40

Starting bid

Two months membership at the local Anytime Fitness in Mound, MN. Locally owned and operated, this welcoming gym offers you a supportive community to reach your health and wellness goals. Expert coaches and staff are ready to help you every step of the way, including a free fitness consultation and personalized plan. Plus, get 24/7 access to more than 5,000 locations across the globe, which means we’re never far from your home, work or vacation destination. Bid now to start your fitness journey! Thank you, Tim Bowers for the donation! Consider pairing this with personal training sessions available in this auction - donated by Michael Cripps. Valued at $90.
11. Guided Wine Tasting for Four Guests
$50

Starting bid

Indulge in a luxurious wine tasting experience for four at Sovereign Estate Winery. Explore a curated selection of award-winning wines while enjoying the serene beauty of the vineyard. Perfect for wine enthusiasts or a relaxing outing with friends. Sip, savor, and enjoy! Valued at $100.
12. Mega Flight Experience at the Taproom item
12. Mega Flight Experience at the Taproom
$35

Starting bid

16 Taster pour Mega Flight Experience at the taproom. Embark on a flavor adventure with the 16 Taster Pour Mega Flight Experience at the taproom! Sample a curated selection of craft beers, from bold IPAs to smooth stouts. Perfect for beer enthusiasts or those eager to explore new brews. Thanks to Melissa and Co. at Back Channel! Bid now for an unforgettable tasting journey with friends! Valued at $60.
13. "Clarence's Place", Signed Limited Edition Print
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. This charming picture showcases a rustic barn with cows in the foreground, beautifully capturing the peaceful tranquility of country life. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 11” x 14”. Thanks for the donation, Rollie! Valued at $100.
14. "Dog Paddle Yellow Lab", Signed Limited Edition Print
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. This stunning print captures a yellow lab joyfully retrieving in the water, showcasing the beauty and energy of a skilled retriever. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 11” x 14”. Thanks for the donation, Rollie! Valued at $100.
15. "Tagging Along" Print by Rollie Brandt
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. This calming print features a new foal and mother enjoying a breaking spring day. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 11” x 14”. Thanks for the donation, Rollie! Valued at $100.
16, "River Traffic Cop", Signed Limited Edition Print
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. A picture reminiscent of relaxing days at the lake. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 11” x 14”. Thanks for the donation, Rollie! Valued at $100.
17. "Hamming it Up", Signed Limited Edition Print
$50

Starting bid

Add a touch of local charm to your space with this signed, numbered print by the inspiring artist Rollie Brandt. Known for capturing heartfelt moments and stunning scenes, this singed, limited-edition piece offers timeless beauty. A picture reminiscent of relaxing days at the lake. Learn more about the artist at rolliebrandt.com. Size 11” x 14”. Thanks for the donation, Rollie! Valued at $100.
18. Family Fun 4 Pack for 1.5 hours
$40

Starting bid

Enjoy a fun-filled night of family bowling at Country Lanes Bowling in Tonka Bay! This package includes 1.5 hours and everything you need for an unforgettable evening of strikes, spares, and laughter. Perfect for bowlers of all ages and skill levels, it’s a great way to create lasting memories together!
19. Master Mechanic Hammer Drill
$35

Starting bid

Power through tough jobs with the Master Mechanic 10 Amp Hammer Drill, donated by True Value. This durable, high-performance tool is perfect for drilling into concrete, masonry, or wood. With variable speed and a comfortable grip, it’s a must-have for any toolbox. Bid now to take it home! Valued at $70.
20. Flat Wooden Tray Custom Made by Phil Brandt
$50

Starting bid

Enhance your home with a custom handmade wooden serving tray! Expertly crafted with care by Phil Brandt, this versatile piece is perfect for serving, decorating, or organizing. Its natural wood finish adds warmth and elegance to any space. Bid now to own this unique and functional work of art, made just for you! Thanks for the donation, Phil! Valued at $75.
21. Wooden Bowl Custom Made by Phil Brandt
$50

Starting bid

Enhance your home with a custom handmade wooden serving bowl! Expertly crafted with care by Phil Brandt, this versatile piece is perfect for serving, decorating, or organizing. Its natural wood finish adds warmth and elegance to any space. Bid now to own this unique and functional work of art, made just for you! Thanks for the donation, Phil! Valued at $75.
22. Mission Outdoor Swim Towels - 4 pack
$30

Starting bid

TUKO Swim Towels from MIssion Outdoors are the perfect accessory for any outing. Made from premium microfiber, these towels are more absorbent than your typical cotton shower towel, making them the ideal choice for drying off after a swim. Plus, they stow smaller, taking up less space on your boat or in your bag. Valued at $69. https://www.boatgear.missionoutdoor.com/products/tuko-towels-beach-swim-boat-towel
23. Mission Outdoor Dual-Compartment 18L Backpack
$30

Starting bid

Meet your ideal day-tripping companion – whether it's a hike, a day at the beach, or a spontaneous boat outing, this backpack is designed for those who seize the day. With an 18L capacity, this backpack strikes the perfect balance between compact and spacious. The two compartments flex to your needs, accommodating a change of clothes, towel, swimsuit, and more. It’s not bulky, but it holds a world of possibilities. Valued at Bag Size: 11” L x 5.5” W x 17” H
24. Mission Outdoor Dual-Compartment 18L Backpack
$30

Starting bid

Meet your ideal day-tripping companion – whether it's a hike, a day at the beach, or a spontaneous boat outing, this backpack is designed for those who seize the day. With an 18L capacity, this backpack strikes the perfect balance between compact and spacious. The two compartments flex to your needs, accommodating a change of clothes, towel, swimsuit, and more. It’s not bulky, but it holds a world of possibilities. Valued at Bag Size: 11” L x 5.5” W x 17” H
25. Fire poker with custom Mound Westonka White Hawks handle
$25

Starting bid

Add a touch of craftsmanship to your hearth with this custom-made fire poker. Hand-forged for durability and style, it’s as functional as it is beautiful. Perfect for tending fires in your fireplace, fire pit, or wood stove. Bid now to own this unique, one-of-a-kind piece of artisan work! Thanks to Lee and Hardware Iron and Stone for the donation! Valued at $60.
26. Auto Detailing $60 Gift Card
$30

Starting bid

27. Casa Amigos Mexican Grill $60 Gift Certificate
$35

Starting bid

Treat someone special to an unforgettable dining experience with this gift card for authentic Mexican cuisine. Perfect for food lovers, it offers vibrant flavors, fresh ingredients, and traditional dishes crafted with care. Whether for tacos, enchiladas, or churros, this gift promises a journey of bold tastes and cultural richness. Thank you Luis! Valued at $60.
28. Casa Amigos Mexican Grill $40 Gift Certificate
$20

Starting bid

Treat someone special to an unforgettable dining experience with this gift card for authentic Mexican cuisine. Perfect for food lovers, it offers vibrant flavors, fresh ingredients, and traditional dishes crafted with care. Whether for tacos, enchiladas, or churros, this gift promises a journey of bold tastes and cultural richness. Thank you Luis! Valued at $40.
29. Buddy Boy BBQ $25 Gift Card
$5

Starting bid

Savor the smoky goodness with a gift card to Buddy Boy Fine Barbeque! Known for their tender, slow-smoked meats and homemade sides, this BBQ destination promises a mouthwatering experience. Treat yourself or someone special to authentic, flavorful dishes. Perfect for BBQ enthusiasts and food lovers alike! Valued at $25.
30. Mi Peublo $25 Gift Card
$5

Starting bid

Delight in the vibrant flavors of authentic Mexican cuisine with a gift card to Mi Pueblo. From savory tacos to flavorful enchiladas, every dish is crafted with fresh ingredients and tradition in mind. Perfect for a memorable meal or celebration. A true culinary treasure!
31. Al & Alma's $40 Gift Card
$20

Starting bid

Enjoy a night out on the deck overlooking lake Minnetonka or put the gift card towards a breathtaking cruise on the lake! Thanks to the Geyen's for the donation!
32. $25 Lord Fletcher's Gift Card
$10

Starting bid

Savor lakeside dining at its finest with a gift certificate to Lord Fletcher's Restaurant! Enjoy a delicious meal while taking in stunning waterfront views. Known for exceptional cuisine and a warm atmosphere, it’s perfect for a romantic night out or a casual gathering. Bid now for this unforgettable dining experience! Gift card is worth $25.
33. Excelsior Vintage Wine $25 Gift Card
$10

Starting bid

Indulge in a luxurious wine tasting experience for four at Sovereign Estate Winery. Explore a curated selection of award-winning wines while enjoying the serene beauty of the vineyard. Perfect for wine enthusiasts or a relaxing outing with friends. Sip, savor, and enjoy! Valued at $25.
34. MK Nails $45 Gift Certificate (1 of 3)
$30

Starting bid

35. MK Nails $45 Gift Certificate (2 of 3)
$30

Starting bid

36. MK Nails $30 Gift Certificate (3 of 3)
$15

Starting bid

37. Facial $50 Gift Card at Skin and Lash by Jess
$25

Starting bid

Refresh your look with this gift card for skincare and lash services from Skin and Lash by Jess! Enjoy expert treatments, from rejuvenating facials to luxurious lash enhancements, tailored to enhance your natural beauty. Perfect for a self-care day or prepping for a special occasion. Bid now to indulge in professional care and feel your best! Valued at $50.
38. The Cave salt yoga & spa $50 gift card
$20

Starting bid

Treat yourself! Relax and rejuvenate with a Salt Yoga & Spa gift card! Enjoy soothing salt therapy, invigorating yoga sessions, or luxurious spa treatments. Perfect for self-care or as a thoughtful gift! Valued at $50
39. Westonka Animal Hospital
$30

Starting bid

Westonka Animal Hospital is a full-service animal hospitals for dogs and cats. Our veterinary services include wellness care and vaccines, general veterinary care, diagnostic services, laser surgery, and dental care. Our loving and compassionate staff is made up of 5 Veterinarians (Dr’s Craig & Jackie Piepkorn “Owners”, Dr. Andy Collins, Dr. Shane Smith & Dr. Kody Carr).
40. Kimball Swag!
$40

Starting bid

What better way to lounge around than in Kimball Swag! Valued at priceless.
41. Bluetooth Speaker
$15

Starting bid

Rock out with this sleek bluetooth speaker donated by Jubilee Foods! Valued at $30.
42. Wireless Charger
$10

Starting bid

Charge up with this compact wireless charger donated by Jubilee Foods! Valued at $20.
43. Honey Bee Basket
$25

Starting bid

Could this bee more cute! Four jars of fresh, local honey produced by Angie Roche! Also included in the basket are two towels, an artisan mug, 2 beeswax bars, 4 reusable beeswax wraps, 1 tube of Burt's Beeswax chapstick, and cute little bee ornament. Thanks Angie! Valued at $40. Valued at $50.
44. Hope Chest $30 Gift Card
$10

Starting bid

Hope Chest for Breast Cancer Foundation, a Minnesota based 501(c)(3), has been a source of hope for local breast cancer patients and their families since 2001. In addition to raising money for an important cause, they give back to the local community through donations of this nature. Thanks so much!
45. Anytime Fitness, 2 Month Membership
$40

Starting bid

Two months membership at the local Anytime Fitness in Mound, MN. Locally owned and operated, this welcoming gym offers you a supportive community to reach your health and wellness goals. Expert coaches and staff are ready to help you every step of the way, including a free fitness consultation and personalized plan. Plus, get 24/7 access to more than 5,000 locations across the globe, which means we’re never far from your home, work or vacation destination. Bid now to start your fitness journey! Thank you, Tim Bowers for the donation! Consider pairing this with personal training sessions available in this auction - donated by Michael Cripps. Valued at $90.
46. Anytime Fitness, 2 Month Membership
$40

Starting bid

Two months membership at the local Anytime Fitness in Mound, MN. Locally owned and operated, this welcoming gym offers you a supportive community to reach your health and wellness goals. Expert coaches and staff are ready to help you every step of the way, including a free fitness consultation and personalized plan. Plus, get 24/7 access to more than 5,000 locations across the globe, which means we’re never far from your home, work or vacation destination. Bid now to start your fitness journey! Thank you, Tim Bowers for the donation! Consider pairing this with personal training sessions available in this auction - donated by Michael Cripps. Valued at $90.
47. Blacksmithing class (4 hours)
$40

Starting bid

Spend an afternoon with Andrew, a Tonkabots Alum, learning the basics of Blacksmithing on a coal fired forge. During this session you will make a forged iron fire poker, a rough railroad spike knife, or something similar. Call Mike Wood (612-709-6642) to schedule time with Andrew. Valued at $75.
48. Handmade Robot Themed Throw / Lap Quilt
$50

Starting bid

Add charm and warmth to your home with this unique, handcrafted robot themed quilt. Perfect for kids' rooms or cozy spaces, it’s a one-of-a-kind treasure blending creativity, comfort, and craftsmanship. Approximately 51”x64” 100% cotton, machine washable.Thanks to Michelle Wood for sharing her talents! Valued at $100.
49. Handmade Robot Themed Pillow Case Set of 2
$20

Starting bid

Brighten up any room with this fun, handcrafted pillowcase featuring playful robot designs. Perfect for kids’ bedrooms or as a unique accent piece, it adds a touch of creativity, comfort, and charm to your space. Two pillow cases included. Thank you Michelle Wood! Valued at $40.
50. Handmade Robot Themed Pillow Case Set of 2
$20

Starting bid

Brighten up any room with this fun, handcrafted pillowcase featuring playful robot designs. Perfect for kids’ bedrooms or as a unique accent piece, it adds a touch of creativity, comfort, and charm to your space. Two pillow cases included. Thank you Michelle Wood! Valued at $40.
51. Vintage US Navy Fairbault Woolen Mill Blanket
$75

Starting bid

Add a piece of American history to your home with this authentic vintage U.S. Navy wool blanket, crafted by the renowned Faribault Woolen Mill Company. Known for their superior craftsmanship and timeless quality, Faribault has been producing iconic woolen goods since 1865. This classic navy-gray blanket, featuring the official U.S. Navy stamp, is not only a functional piece but also a collectible treasure.Perfect for cozying up on chilly nights or proudly displaying in a home or office, this blanket offers warmth, durability, and a rich connection to U.S. naval heritage. Whether you’re a collector, a history enthusiast, or someone who appreciates fine craftsmanship, this piece will be a cherished addition to your collection. Valued at $195.
52. Donate $1500 for the 2025 Tonkabot Robot Drivetrain
$1,500

Starting bid

Power up the Tonkabots season by donating $1500 for the purchase of a high-quality drive train which is essential for building a championship robot! Valued at $1500.
53. Stained Glass Art
$30

Starting bid

A breathtaking stained-glass panel featuring vibrant hues depicting a serene nature scene, casting a warm, colorful glow. Valued at $75. Donated by Bec Gawtry.
54. Oil Change Gift Certificate, Eddie's Auto & Marine
$30

Starting bid

Keep things running smoothly with an oil change gift certificate from Eddie's Auto and Marine. Located right in Mound, Eddie's Auto & Marine is local and convenient. Good for one oil change (up to five quarts of oil, regular or synthetic, and one oil filter). Valued at $65. Thanks for the donation, Eddie!
55. Oil Change Gift Certificate, Eddie's Auto & Marine
$30

Starting bid

Keep things running smoothly with an oil change gift certificate from Eddie's Auto and Marine. Located right in Mound, Eddie's Auto & Marine is local and convenient. Good for one oil change (up to five quarts of oil, regular or synthetic, and one oil filter). Valued at $65. Thanks for the donation, Eddie!
56. Candle and China Basket
$10

Starting bid

A charming gift basket featuring elegant China and hand-poured scented candles. Perfect for cozy evenings, special gatherings or a gift, this set adds warmth, sophistication, and a touch of luxury to any home. Valued at $20. Donated by Brayden Reitan
57. Candle and China Basket
$10

Starting bid

A charming gift basket featuring elegant China and hand-poured scented candles. Perfect for cozy evenings, special gatherings or a gift, this set adds warmth, sophistication, and a touch of luxury to any home. Valued at $20. Donated by Brayden Reitan
58. WHOOP 4.0 with 12 Month Subscription
$75

Starting bid

Boost your New Year’s resolutions with a WHOOP 4.0 wearable health, fitness & activity tracker that includes a 1-year subscription. Everything you need to get started is included. WHOOP is a unique wearable fitness device that offers continuous monitoring of physiological data, including heart rate, respiratory rate, resting heart rate, heart rate variability, skin temperature, blood oxygen levels, daily activity and sleep so users can better understand their overall health and wellness status and track their progress over time. Valued at $288. Donated by Gretchen and Wayne Fleener.
59. Hand Knitted Hats
$5

Starting bid

Kill the chill with a pair of these charming hand knitted hats. Valued at $20.
60. Hand Knitted Hats
$5

Starting bid

Kill the chill with a pair of these charming hand knitted hats. Valued at $20.
61. Chocolate Moonshine Fudge
$15

Starting bid

Indulge in rich, handcrafted boutique fudge, made with premium ingredients and gourmet flavors. This decadent treat offers a melt-in-your-mouth experience, perfect for gifting or savoring a little sweetness yourself. Valued at $35. Donated by Jyothi Nella.
62. Custom Design Window Painting
$250

Starting bid

Professional local window painter Gretchen Fleener will create a custom design for your local business with a $500 value. Depending on your needs, timing and location, your design can be painted on the exterior or interior, and will include removal when desired. Announce a promotion, celebrate a season or holiday, or simply increase your business’ visibility! Redeem your certificate for a free ground-level window design within 10 miles of Mound, or apply the value towards the cost of a larger and/or farther away project. To learn more visit https://paintertainment.com/window-painting/ Donated by Gretchen Fleener.
63. Glitter Glamper Festival Faces
$10

Starting bid

Are you planning to attend the Minnesota State Fair this year? Whether you visit the Kickoff to Summer in May or the MN State Fair in August, redeem this certificate for one FREE 3D Festival Face painting experience at the Glitter Glamper! Choose from dozens of $20-$25 designs that include face paint, glitter, and a reuseable 3-dimensional gem cluster. Children must be age 4 or order. To learn more visit www.GlitterGlamper.com Donated by Gretchen Fleener.
64. Original Art
$20

Starting bid

A captivating painting depicts a lighthouse perched on a rugged cliff, overlooking a vast, shimmering sea under a dramatic sky that radiates twilight hues. Valued at $50. Donated by Gabrielle Reitan.
65. Handmade Pottery Vase
$70

Starting bid

A Elegant handcrafted pottery vase with a unique glazed finish. Earthy tones blend beautifully, creating a timeless piece perfect for any décor. A stunning addition to any collection! Valued at $150. Donated by Jana Pare.
66. Handmade Pottery Vase
$35

Starting bid

A Elegant handcrafted pottery vase with a unique glazed finish. Earthy tones blend beautifully, creating a timeless piece perfect for any décor. A stunning addition to any collection! Valued at $100. Donated by Jana Pare.
67. Mackenthun's $30 Gift Card
$10

Starting bid

Pick up dinner on the way home at Mackenthun's. Selling fine foods since 1917. Thanks for the donation, Mackenthun's! Valued at $30.
68. Tonkabot Swag
$30

Starting bid

Tonkabot branded t-shirt, bucket hat, and hoodie. Covers all your basic fashion needs - bid now! Valuted at $100. Find more at the Tonkabots store: www.tonkabots.com
69. Root beer and 6-pack holder with bottle opener
$20

Starting bid

Go back in time with an ice cold root beer and show up in style with the custom made six pack holder with bottle opener. Valued at $50. Donated by Mike Wood.

