Gently Used Tool Sale

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About this shop
gently used Milwaukee 1/2" Hammer Drill, .
Gently used Stanley 1/2" corded drill
Gently used 9 Craftsmen 1/4" drive deep well sockets
Gently used 11 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3590)
Gently used Craftsman 1/4" HP pad sander
Gently used Chicago Electric 1" rotary hammer
Gently used 1" Craftsman scroller saw
Gently Used Craftsman 2HP Plunge Router
Gently used Craftsman 3/8" drive deep well sockets
Gently used Skil 3x18 Belt Sander 3/4HP
Gently used Black & Decker 3x21 Belt Sander
Gently used Makita 5" disc sander
Gently Used Freud 8" Dado Set - a specialized group of table‑saw blades designed to cut wide, flat‑bottomed grooves—called dados—in wood.
Gently Used Craftsman 9" Bandsaw
Gently used Schauer 10 Amp battery charger - mid‑power, fully automatic charger ideal for maintaining or restoring 12V (and sometimes 24V) car, truck, lawn‑mower, marine, and deep‑cycle batteries.
Gently used Craftsman 10" Bandsaw
Gently Used Craftsman 10" Buffer
Toolshop 10" General Purpose Carbide Saw Blade
Gently Used McCulloch Power Mac model 14" Gas powered Chain Saw
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