Tool Library of Lake County

Offered by

Tool Library of Lake County

About this shop

Gently Used Tool Sale

1/2 - 1 3/8 Staple Kit (3475) item
1/2 - 1 3/8 Staple Kit (3475)
$60

Gently Used

1/2 - 1 3/8 Staple Kit

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1/2" Hammer drill (3453) item
1/2" Hammer drill (3453)
$65

gently used Milwaukee 1/2" Hammer Drill, .

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Stanley 1/2" drill (3431) item
Stanley 1/2" drill (3431)
$50

Gently used Stanley 1/2" corded drill

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9 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3592) item
9 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3592)
$5

Gently used 9 Craftsmen 1/4" drive deep well sockets

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11 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3590) item
11 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3590)
$5

Gently used 11 Craftsman -1/4" drive deep well sockets (3590)

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Craftsman 1/4" HP pad sander (3483) item
Craftsman 1/4" HP pad sander (3483)
$25

Gently used Craftsman 1/4" HP pad sander

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Chicago Electric 1" rotary hammer (3451) item
Chicago Electric 1" rotary hammer (3451)
$80

Gently used Chicago Electric 1" rotary hammer

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1" Craftsman scroller saw (3473) item
1" Craftsman scroller saw (3473)
$25

Gently used 1" Craftsman scroller saw

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Craftsman 2HP Plunge Router (3452) item
Craftsman 2HP Plunge Router (3452)
$85

Gently Used Craftsman 2HP Plunge Router

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Craftsman 3/8" drive deep well sockets (3591) item
Craftsman 3/8" drive deep well sockets (3591)
$5

Gently used Craftsman 3/8" drive deep well sockets

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Skil 3x18 Belt Sander 3/4HP (3465) item
Skil 3x18 Belt Sander 3/4HP (3465)
$30

Gently used Skil 3x18 Belt Sander 3/4HP

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Black & Decker 3x21 Belt Sander (3464) item
Black & Decker 3x21 Belt Sander (3464)
$30

Gently used Black & Decker 3x21 Belt Sander

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Makita 5" disc sander (3514) item
Makita 5" disc sander (3514)
$20

Gently used Makita 5" disc sander

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Freud 8" Dado Set (3448) item
Freud 8" Dado Set (3448)
$50

Gently Used Freud 8" Dado Set - a specialized group of table‑saw blades designed to cut wide, flat‑bottomed grooves—called dados—in wood.

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Craftsman 9" Bandsaw (3503) item
Craftsman 9" Bandsaw (3503)
$80

Gently Used Craftsman 9" Bandsaw

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Schauer 10 Amp battery charger item
Schauer 10 Amp battery charger
$30

Gently used Schauer 10 Amp battery charger - mid‑power, fully automatic charger ideal for maintaining or restoring 12V (and sometimes 24V) car, truck, lawn‑mower, marine, and deep‑cycle batteries.

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Craftsman 10" Bandsaw (3502) item
Craftsman 10" Bandsaw (3502)
$55

Gently used Craftsman 10" Bandsaw

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Craftsman 10" Buffer (3461) item
Craftsman 10" Buffer (3461)
$30

Gently Used Craftsman 10" Buffer

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Toolshop 10" Carbide Saw Blade (3500) item
Toolshop 10" Carbide Saw Blade (3500)
$20

Toolshop 10" General Purpose Carbide Saw Blade

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McCulloch 14" Chain Saw (3470) item
McCulloch 14" Chain Saw (3470)
$65

Gently Used McCulloch Power Mac model 14" Gas powered Chain Saw

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