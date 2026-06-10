Community Resourcing Inc DBA Our Daily Bread Food and Resource Center

Hosted by

Community Resourcing Inc DBA Our Daily Bread Food and Resource Center

About this event

Top Chef Payne County 2026 - Battle of Champions

N Washington St & W Hall of Fame Ave

Stillwater, OK 74078, USA

Title Sponsor
$20,000
Available until Aug 20
This is a group ticket, it includes 16 tickets

Our Title Sponsorship includes:
- Up to 16 Event Tickets
- 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket
- Title acknowledgment on all event materials
- Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram

Front of House Sponsor
$15,000
Available until Aug 20
This is a group ticket, it includes 12 tickets

Our Front of House Sponsorship includes: - Up to 12 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram

Main Heat Sponsor
$5,000
Available until Aug 20
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Our Main Heat Sponsorship includes: - Up to 8 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram

Quickfire Sponsor
$2,500
Available until Aug 20
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Our Quickfire Sponsorship includes: - Up to 4 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram

Table of 8
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Our Table of 8 includes: - 8 Event Tickets
Individual Ticket
$125
Our Individual Ticket includes: - 1 Event Ticket
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