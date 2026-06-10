Top Chef Payne County 2026 - Battle of Champions

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About this event
Our Title Sponsorship includes:
- Up to 16 Event Tickets
- 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket
- Title acknowledgment on all event materials
- Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram
Our Front of House Sponsorship includes: - Up to 12 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram
Our Main Heat Sponsorship includes: - Up to 8 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram
Our Quickfire Sponsorship includes: - Up to 4 Event Tickets - 2 complimentary cocktails per sponsorship ticket - Acknowledgment on select event materials - Social Media Promotion to our 11,500 followers on Facebook and Instagram
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