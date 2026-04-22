Torah High School

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About this event

Torah High School Presents: Aladdin Jr.

Lawrence Family JCC 4126 Executive Dr

La Jolla, CA 92037, USA

Presenting Sponsor
$1,800

Sponsorship includes Dedication of the Play and 2 VIP Reserved seats

Producer
$500

Includes 2 VIP Reserved seats

Director
$360

Includes 2 VIP Reserved seats

Diamond
$180

Includes 2 VIP Reserved seats

Ruby
$100

Includes 2 VIP Reserved seats

Adult Ticket
$45

$36 Advanced Rate before May 29, 2026, Ticket price rises to $45 after May 29. Get your tickets early!

Students
$36

Ticket price rises to $36 after May 29 - Get your tickets early!

Children under 10
$25

Ticket price rises to $25 after May 29 - Get your tickets early!

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