Torah High School Presents: Aladdin Jr.

About this event
La Jolla, CA 92037, USA
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$36 Advanced Rate before May 29, 2026, Ticket price rises to $45 after May 29. Get your tickets early!
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