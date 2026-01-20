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About this event

Torah High’s 27th Annual Casino Night Honoring Mrs. Ruth Broudy

9001 Towne Centre Dr

San Diego, CA 92122, USA

Patron
$250

Includes 1 ticket, $250 of Casino Money & $30 of Raffle Tickets. If paying by check to register, please RSVP by email to: [email protected]

Friend of Torah
$1,000

Sponsorship Includes 2 tickets, $900 Casino Money & $80 of Raffle Tickets.

Guardian of Torah
$1,800

Sponsorship Includes 2 tickets, $1,800 Casino Money & $250 Raffle Tickets.

Double Chai Supporter
$3,600

Sponsorship Includes 4 tickets, $3,600 Casino Money & $500 Raffle Tickets

Builder of Torah
$5,400

Sponsorship Includes 4 tickets, $5,400 Casino Money & $750 Raffle Tickets

Tree of Life
$10,000

Sponsorship Includes 4 tickets, $10,000 Casino Money & $1,500 Raffle Tickets

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