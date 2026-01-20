Torah High’s 27th Annual Casino Night Honoring Mrs. Ruth Broudy

About this event
Includes 1 ticket, $250 of Casino Money & $30 of Raffle Tickets. If paying by check to register, please RSVP by email to: [email protected]
Sponsorship Includes 2 tickets, $900 Casino Money & $80 of Raffle Tickets.
Sponsorship Includes 2 tickets, $1,800 Casino Money & $250 Raffle Tickets.
Sponsorship Includes 4 tickets, $3,600 Casino Money & $500 Raffle Tickets
Sponsorship Includes 4 tickets, $5,400 Casino Money & $750 Raffle Tickets
Sponsorship Includes 4 tickets, $10,000 Casino Money & $1,500 Raffle Tickets
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