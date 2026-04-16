peabody area chamber foundation

Hosted by

peabody area chamber foundation

About this event

Torigian Golf Classic

80 Granite St

Peabody, MA 01960, USA

Double Eagle Sponsor
$1,200

Includes foursome (1 team) with 2 carts, 4 breakfast & lunch, URL hyperlink link on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on signage at event.

Eagle Sponsor
$600

Includes twosome with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on signage at event.

Putting Green Sponsor
$650

Includes 2 players with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on event signage.

Breakfast Sponsor
$600

Includes company provided banner & display table during breakfast/registration, 2 players with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on event signage.

Winning Team Sponsor
$500

Includes 2 players with cart, breakfast & lunch, tee sign and presentation of awards to the winning teams.

Golf Cannon Sponsor
$600

Includes custom sign at tee as sponsor, 1 player registration including cart, breakfast and lunch, logo and hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, logo on event signage.

Golf Ball Sponsor
$250

Sponsor provides a sleeve of golf balls for 100 golfers. Sponsorship includes1 player registration with cart, 1 breakfast & lunch, logo on event signage.

Cart Sponsor - Exclusive!
$400

Includes company logo on ALL carts, 1 tee-sign, URL hyperlink on event website, breakfast & lunch for 1 person, verbal recognition at lunch, 1 promotional item in swag bags.

Longest Drive Contest - Exclusive!
$250

Two prizes awarded compliments of your company, 1 tee sign, company name on event signage.

Closest to the Pin Sponsor - Exclusive!
$150

Prize awarded compliments of your company, 1 tee sign, company name on event signage.

Golf Towel Sponsor - Exclusive!
$150

Provide golf towels for 100 golfers, 1 tee sign, company name on event signage.

Watering Hole Sponsor
$150

Provide bottled water for 100 golfers at designated hole, 1 promotional item for bags, 1 tee sign, company name on event signage.

Bag Sponsor - Exclusive!
$150

Provide bags for 100 golfers, 1 promotional item for bags, 1 tee sign, company name on event signage.

Tee Sign Sponsor
$100

Includes company logo branded tee-sign, clickable company link on event website.

Individual Golfer
$199

Includes 1 golfer registration with cart, 1 breakfast & lunch for 1 player.

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