Torigian Golf Classic

About this event
Includes foursome (1 team) with 2 carts, 4 breakfast & lunch, URL hyperlink link on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on signage at event.
Includes twosome with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on signage at event.
Includes 2 players with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on event signage.
Includes company provided banner & display table during breakfast/registration, 2 players with cart, 2 breakfast & lunch, URL hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, 1 tee-sign, logo on event signage.
Includes 2 players with cart, breakfast & lunch, tee sign and presentation of awards to the winning teams.
Includes custom sign at tee as sponsor, 1 player registration including cart, breakfast and lunch, logo and hyperlink on event website, 1 promotional item in swag bags, logo on event signage.
Sponsor provides a sleeve of golf balls for 100 golfers. Sponsorship includes1 player registration with cart, 1 breakfast & lunch, logo on event signage.
Includes company logo on ALL carts, 1 tee-sign, URL hyperlink on event website, breakfast & lunch for 1 person, verbal recognition at lunch, 1 promotional item in swag bags.
Two prizes awarded compliments of your company, 1 tee sign, company name on event signage.
Prize awarded compliments of your company, 1 tee sign, company name on event signage.
Provide golf towels for 100 golfers, 1 tee sign, company name on event signage.
Provide bottled water for 100 golfers at designated hole, 1 promotional item for bags, 1 tee sign, company name on event signage.
Provide bags for 100 golfers, 1 promotional item for bags, 1 tee sign, company name on event signage.
Includes company logo branded tee-sign, clickable company link on event website.
Includes 1 golfer registration with cart, 1 breakfast & lunch for 1 player.
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