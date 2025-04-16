Totoket Historical Society Inc Memberships 2025-2026

Individual
$25

Membership is for May 1, 2025 - April 30, 2026
Family
$40

Membership is for May 1, 2025 - April 30, 2026
Patron
$50

Membership is for May 1, 2025 - April 30, 2026
Benefactor
$100

Membership is for May 1, 2025 - April 30, 2026
Champion
$250

Membership is for May 1, 2025 - April 30, 2026
