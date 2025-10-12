Tour de Lites 2025

Enjoy Tour de Lites as a single bike rider. Additional family/group rider tickets can be purchased separately for $5.
Enjoy Tour de Lites as a single bike rider. At least one member of your party must have purchased an individual single rider ticket for these to be honored.
This ticket allows one adult (ages 16+) to participate in the hayride.
This ticket allows one child (ages 2-16) to participate in the hayride. Children under 2 do not need a ticket and can ride in an adult's lap.
Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; Complimentary T-Shirt, 8 complimentary event rider tickets.
Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; Complimentary T-Shirt; 6 complimentary event rider tickets.
Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; 4 complimentary event rider tickets.
Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; 2 complimentary event rider tickets.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing