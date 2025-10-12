Tour de Lites 2025

3449 Pearland Pkwy

Pearland, TX 77581, USA

Individual single rider
$15

Enjoy Tour de Lites as a single bike rider. Additional family/group rider tickets can be purchased separately for $5.

Additional family/group rider
$5

Enjoy Tour de Lites as a single bike rider. At least one member of your party must have purchased an individual single rider ticket for these to be honored.

Individual Hay Ride - Adult
$20

This ticket allows one adult (ages 16+) to participate in the hayride.

Individual Hayride - Child
$10

This ticket allows one child (ages 2-16) to participate in the hayride. Children under 2 do not need a ticket and can ride in an adult's lap.

Gold Sponsor
$1,000

Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; Complimentary T-Shirt, 8 complimentary event rider tickets.

Silver Sponsor
$500

Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; Complimentary T-Shirt; 6 complimentary event rider tickets.

Red Sponsor
$250

Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; 4 complimentary event rider tickets.

Green Sponsor
$125

Company logo displayed on banner at event and across all social media sites; 2 complimentary event rider tickets.

