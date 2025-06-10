TCSD Memberships 2025-2026

Investment rates for Chambers, CVB's, and DMO's are $110 serving population/membership under 15,000.
Professional Association Membership (Population over 15,000)
$310
Valid for one year
Over 15,000 population investment rates for Chambers, CVB's, and DMO's are $110, plus an additional $200.
TCSD Trailblazer Membership Level
$250
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $50K - $249K.
TCSD Explorer Membership Level
$500
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $250K - $499K.
TCSD Pathfinder Membership Level
$750
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $500K - $749K.
TCSD Wayfinder Membership Level
$1,000
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $750K - $999K.
TCSD Champion membership Level
$1,250
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $1M - $2.5M.
TCSD Ambassador Membership Level
$1,500
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $50K - $249K.
TCSD Visionary Membership Level
$1,750
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $5M - $7.5M.
TCSD Pacesetter Membership Level
$2,000
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $7.5M - $10M.
TCSD Influencer Membership Level
$2,250
Valid for one year
This investment level is based on your businesses' annual taxable sales and is for businesses from $10M+.
TCSD Legacy Leaders Membership Level
$2,500
Valid for one year
Legacy Leadership Donors are visionary supporters who may not be directly involved in tourism but recognize its vital role in South Dakota’s economy and communities. These champions invest in the long-term success of the industry by helping fund TCSD’s statewide advocacy, outreach, and education efforts. Their leadership ensures that tourism has a strong, unified voice at every level of government.
