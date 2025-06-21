Hawthorne, NJ 07506, USA
Disfruta de una experiencia enriquecedora en el evento Transforma tu Negocio con esta boleta estándar. Incluye acceso completo a todas las conferencias, talleres y actividades programadas durante el día. Perfecta para empresarios, emprendedores y profesionales que desean adquirir conocimientos, nuevas ideas y herramientas para impulsar su negocio. No incluye beneficios VIP o acceso a áreas exclusivas, pero garantiza una participación activa en toda la jornada del evento.
Incluye:
. Entrada general al evento
. Participación en todas las sesiones y talleres
. Materiales y recursos proporcionados durante el evento
. Certificado de asistencia digital
Todas nuestros patrocinadores quedarían relacionados con nuestro centro UBTKCC para recibir invitación para todos los eventos donde haya oportunidad de exposición,
BRONCE - BRONZE - $350.00
- Inclusión del logo en pantalla durante el evento, mostrando su marca de manera destacada.
- Una (1) entrada general para el evento, permitiendo la participación de su equipo o clientes.
- Una Mención especial durante el evento, destacando su empresa como patrocinador oficial.
- Presencia del logo en el banner de bienvenida en el lobby, garantizando visibilidad desde la llegada de los asistentes.
PLAT - SILVER - $ 650.00
- Inclusión del logo en pantalla durante el evento, mostrando su marca de manera destacada.
- Dos (2) entradas generales para el evento, permitiendo la participación de su equipo o clientes.
- Dos Menciónes especiales durante el evento, destacando su empresa como patrocinador oficial.
- Presencia del logo en el banner de bienvenida en el lobby, garantizando visibilidad desde la llegada de los asistentes.
- Material promocional digital en social media, lo que le permitirá llegar directamente al público.
- Espacios para publicidad y branding.
ORO - GOLD - $950.00
- Inclusión del logo en pantalla durante el evento, mostrando su marca de manera destacada.
- Dos (2) entradas generales para el evento, permitiendo la participación de su equipo o clientes.
- Cinco mención especial durante el evento, destacando su empresa como patrocinador oficial.
- Presencia del logo en el banner de bienvenida en el lobby, garantizando visibilidad desde la llegada de los asistentes. (acuerdo del patrocinio antes 08/01/25)
- Material promocional digital en social media, lo que le permitirá llegar directamente al público.
- Espacios para publicidad y branding. Mesa VIP
- Participación en paneles y mesas redondas.
- Oportunidad de presentar proyectos o iniciativas sociales.
- Session de Orientacion exclusiva de una hora por uno de nuestros profesionales.
