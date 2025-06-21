TRANSFORMA TU NEGOCIO!

ORO - GOLD - $950.00



- Inclusión del logo en pantalla durante el evento, mostrando su marca de manera destacada.

- Dos (2) entradas generales para el evento, permitiendo la participación de su equipo o clientes.

- Cinco mención especial durante el evento, destacando su empresa como patrocinador oficial.

- Presencia del logo en el banner de bienvenida en el lobby, garantizando visibilidad desde la llegada de los asistentes. (acuerdo del patrocinio antes 08/01/25)

- Material promocional digital en social media, lo que le permitirá llegar directamente al público.

- Espacios para publicidad y branding. Mesa VIP

- Participación en paneles y mesas redondas.

- Oportunidad de presentar proyectos o iniciativas sociales.

- Session de Orientacion exclusiva de una hora por uno de nuestros profesionales.

