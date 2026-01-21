Transformación en los Negocios

Hosted by
About this event
Tendrás acceso a todas las plenarias en vivo por 15 días.
Para quienes dan pasos de cambio
✔ Acceso a la conferencia online en vivo
✔ Contenido central del evento
✔ Inspiración y herramientas clave para activar tu mentalidad de futuro
👉 Ideal para personas que quieren claridad y generar nuevas perspectivas.
Adicionalmente al digital, + al material de apoyo y videos de las ponencias hasta 30 días, lo cual te permitirá materializar, acciones.
Para quienes deciden pasar a la transformación
✔ Todo lo incluido en Digital
✔ Acceso a material complementario digital
✔ Sesión grabada para volver a verla
👉 Ideal para quienes quieren aplicar lo aprendido y construir cambios reales.
Tendrá todo lo del transformador + una Sesión de 30 minutos Gratuita con uno de los ponentes que escoja y Libro gratuito Plataforma para Empresarios.
Para quienes buscan impacto y crecimiento acelerado
✔ Todo lo incluido en Pase Transformador
✔ Acceso a sesión exclusiva de profundización
✔ Prioridad en preguntas durante la conferencia canal privado
✔ Certificado digital de participación
👉 Ideal para líderes, emprendedores y profesionales que quieren destacar.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!