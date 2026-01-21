Global Community Services Inc

Transformación en los Negocios

ONLINE

Pase Digital
$29.99

Tendrás acceso a todas las plenarias en vivo por 15 días.

Para quienes dan pasos de cambio

✔ Acceso a la conferencia online en vivo
✔ Contenido central del evento
✔ Inspiración y herramientas clave para activar tu mentalidad de futuro

👉 Ideal para personas que quieren claridad y generar nuevas perspectivas.

Pase Transformador
$69.99

Adicionalmente al digital, + al material de apoyo y videos de las ponencias hasta 30 días, lo cual te permitirá materializar, acciones.

Para quienes deciden pasar a la transformación

✔ Todo lo incluido en Digital
✔ Acceso a material complementario digital
✔ Sesión grabada para volver a verla

👉 Ideal para quienes quieren aplicar lo aprendido y construir cambios reales.

Pase de Mentor
$99.99

Tendrá todo lo del transformador + una Sesión de 30 minutos Gratuita con uno de los ponentes que escoja y Libro gratuito Plataforma para Empresarios.

Para quienes buscan impacto y crecimiento acelerado

✔ Todo lo incluido en Pase Transformador
✔ Acceso a sesión exclusiva de profundización
✔ Prioridad en preguntas durante la conferencia canal privado
✔ Certificado digital de participación

👉 Ideal para líderes, emprendedores y profesionales que quieren destacar.

