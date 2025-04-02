Transformando Mentes

Precio por los tres días. Incluye desayuno continental y almuerzo el viernes y sábado junto a las siete conferencias.
Entrada VIP
$150
Disfruta de beneficios VIP, incluyendo asientos privilegiados y una cena exclusiva en "Batuqui on The Falls" con Helen Delgado, donde podrás interactuar directamente con ella y obtener respuestas personalizadas a tus preguntas.
