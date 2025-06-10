Treehaven Swim Club
Treehaven Summer Camp
Members - Swimmer 1
$30
First swimmer from a member household
First swimmer from a member household
More details...
Add
Members - Additional Swimmers
$10
Additional swimmers from the same member household
Additional swimmers from the same member household
More details...
Add
Non-members Swimmer 1
$40
First swimmer from a non-member household
First swimmer from a non-member household
More details...
Add
Non-members Additional Swimmers
$15
Additional members from the same non-member household
Additional members from the same non-member household
More details...
Add
Add a donation for Treehaven Swim Club
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue