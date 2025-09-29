Treehouse Learning Center – Kids Uniform

T-shirt GREEN 2T item
T-shirt GREEN 2T item
T-shirt GREEN 2T
$12

Size: 2T

T-shirt GREEN 3T item
T-shirt GREEN 3T item
T-shirt GREEN 3T
$12

Size: 3T

T-shirt GREEN 4T item
T-shirt GREEN 4T item
T-shirt GREEN 4T
$12

Size: 4T

T-shirt GREEN 5-6 Years Old item
T-shirt GREEN 5-6 Years Old item
T-shirt GREEN 5-6 Years Old
$12

Size: 5-6 Years Old

T-shirt LIGHT BLUE 2T item
T-shirt LIGHT BLUE 2T item
T-shirt LIGHT BLUE 2T
$12

Size: 2T

T-shirt LIGHT BLUE 3T item
T-shirt LIGHT BLUE 3T item
T-shirt LIGHT BLUE 3T
$12

Size: 3T

T-shirt LIGHT BLUE 4T item
T-shirt LIGHT BLUE 4T item
T-shirt LIGHT BLUE 4T
$12

Size: 4T

T-shirt LIGHT BLUE 5-6 Years Old item
T-shirt LIGHT BLUE 5-6 Years Old item
T-shirt LIGHT BLUE 5-6 Years Old
$12

Size: 5-6 Years Old

T-shirt YELLOW 2T item
T-shirt YELLOW 2T item
T-shirt YELLOW 2T
$12

Size: 2T

T-shirt YELLOW 3T item
T-shirt YELLOW 3T item
T-shirt YELLOW 3T
$12

Size: 3T

T-shirt YELLOW 4T item
T-shirt YELLOW 4T item
T-shirt YELLOW 4T
$12

Size: 4T

T-shirt YELLOW 5-6 Years Old item
T-shirt YELLOW 5-6 Years Old item
T-shirt YELLOW 5-6 Years Old
$12

Size: 5-6 Years Old

T-shirt ORANGE 2T item
T-shirt ORANGE 2T item
T-shirt ORANGE 2T
$12

Size: 2T

T-shirt ORANGE 3T item
T-shirt ORANGE 3T item
T-shirt ORANGE 3T
$12

Size: 3T

T-shirt ORANGE 4T item
T-shirt ORANGE 4T item
T-shirt ORANGE 4T
$12

Size: 4T

T-shirt ORANGE 5-6 Years Old item
T-shirt ORANGE 5-6 Years Old item
T-shirt ORANGE 5-6 Years Old
$12

Size: 5-6 Years Old

T-shirt PINK 2T item
T-shirt PINK 2T item
T-shirt PINK 2T
$12

Size: 2T

T-shirt PINK 3T item
T-shirt PINK 3T item
T-shirt PINK 3T
$12

Size: 3T

T-shirt PINK 4T item
T-shirt PINK 4T item
T-shirt PINK 4T
$12

Size: 4T

T-shirt PINK 5-6 Years Old item
T-shirt PINK 5-6 Years Old item
T-shirt PINK 5-6 Years Old
$12

Size: 5-6 Years Old

T-shirt BUNDLE OF 3 item
T-shirt BUNDLE OF 3 item
T-shirt BUNDLE OF 3 item
T-shirt BUNDLE OF 3
$25

Size: 2T, 3T, 4T, 5-6 Years Old


Colors: PINK, GREEN, LIGHT BLUE, YELLOW, ORANGE


[ IF YOU PURCHASE THIS BUNDLE, YOU'LL GET 3 PIECES OF TSHIRTS IN YOUR CHOSEN SIZES AND COLORS ]


(Please take note of your preferred Sizes and Colors)

Sweatshirt - PINK 2T item
Sweatshirt - PINK 2T item
Sweatshirt - PINK 2T
$20

Size : 2T

Sweatshirt - PINK 3T item
Sweatshirt - PINK 3T item
Sweatshirt - PINK 3T
$20

Size : 3T

Sweatshirt - PINK 4T item
Sweatshirt - PINK 4T item
Sweatshirt - PINK 4T
$20

Size : 4T

Sweatshirt - PINK 5-6 Years Old item
Sweatshirt - PINK 5-6 Years Old item
Sweatshirt - PINK 5-6 Years Old
$20

Size : 5-6 Years Old

Sweatshirt - ROYAL BLUE 2T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 2T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 2T
$20

Size : 2T

Sweatshirt - ROYAL BLUE 3T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 3T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 3T
$20

Size : 3T

Sweatshirt - ROYAL BLUE 4T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 4T item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 4T
$20

Size : 4T

Sweatshirt - ROYAL BLUE 5-6 Years Old item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 5-6 Years Old item
Sweatshirt - ROYAL BLUE 5-6 Years Old
$20

Size : 5-6 Years Old

Sweatshirt - BUNDLE OF 2 item
Sweatshirt - BUNDLE OF 2 item
Sweatshirt - BUNDLE OF 2
$35

Size : 2T, 3T 4T, 5-6 Years Old


Colors : ROYAL BLUE, PINK


[ IF YOU PURCHASE THIS BUNDLE, YOU'LL GET 2 PIECES OF SWEATSHIRTS IN YOUR CHOSEN SIZES AND COLORS ]


(Please take note of your preferred sizes and colors)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!