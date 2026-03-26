Hosted by

National Classification Management Society - NCMS

About this event

Tri Chapter seminar 2026

230 Mall Blvd

King of Prussia, PA 19406, USA

Member - In person
$175
Soon to Be member - In person
$215
Sponsorship
$1,000

Full page ad in Tri Chapter seminar program and full page add in Chapter newsletter, 2 seminar tickets, and a vendor table

Sponsorship
$750

Half page ad in Tri Chapter seminar program and half page add in Chapter newsletter, 1 seminar ticket, and a vendor table

Sponsorship
$500

Quarter page ad in Tri Chapter seminar program and in Chapter newsletter, 1 seminar ticket.

Sponsorship
$250

Business card ad in our Tri Chapter seminar program and chapter newsletter

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