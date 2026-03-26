Tri Chapter seminar 2026

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About this event
Full page ad in Tri Chapter seminar program and full page add in Chapter newsletter, 2 seminar tickets, and a vendor table
Half page ad in Tri Chapter seminar program and half page add in Chapter newsletter, 1 seminar ticket, and a vendor table
Quarter page ad in Tri Chapter seminar program and in Chapter newsletter, 1 seminar ticket.
Business card ad in our Tri Chapter seminar program and chapter newsletter
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