Hosted by
About this event
Tri-Rivers Blend is a one-of-a kind medium roast Arabica Specialty Coffee, brewed especially for us by our partners at Soulful Coffee Roasters in Williamsburg, VA.
Tri-Rivers Blend is a one-of-a kind medium roast Arabica Specialty Coffee, brewed especially for us by our partners at Soulful Coffee Roasters in Williamsburg, VA.
Tri-Rivers Decaf is a decaffeinated version of our one-of-a kind medium roast Arabica Specialty Coffee. It is available via pre-sale only at this time.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!