Trinity Reformed UCC

Offered by

Trinity Reformed UCC

About this shop

Trinity Reformed UCC's Gift Cards

Giant Food Store Gift Card item
Giant Food Store Gift Card
$25

Support our church fundraiser by purchasing Giant Food Store gift cards. Every card helps raise essential funds for church programs, outreach, and community support. Shop for groceries you already need while giving back to our church.

0
Weis Markets Gift Cards item
Weis Markets Gift Cards
$25

Support our church fundraiser by purchasing Weis Markets gift cards. Every card helps raise essential funds for church programs, outreach, and community support. Shop for groceries you already need while giving back to our church.

0
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