Trinity Reformed UCC's Gift Cards

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About this shop
Support our church fundraiser by purchasing Giant Food Store gift cards. Every card helps raise essential funds for church programs, outreach, and community support. Shop for groceries you already need while giving back to our church.
Support our church fundraiser by purchasing Weis Markets gift cards. Every card helps raise essential funds for church programs, outreach, and community support. Shop for groceries you already need while giving back to our church.
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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!