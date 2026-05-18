HomeAid Southern Nevada

Hosted by

HomeAid Southern Nevada

About this event

Trivia Night Sponsorship Registration

3460 Cavaretta Ct

Las Vegas, NV 89103, USA

Venue Sponsor
$3,500

Includes:

- Two teams of 4 for the event
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event

Food Truck Sponsor
$2,000

Includes:

- One team of 4 for the event

- Company logo on event signage

- Company logo in all event eblasts and social media announcements

- Podium acknowledgement during event

Drink Sponsor
$1,500

Includes:

- One team of 4 for the event

- Company logo on event signage

- Company logo in all event eblasts and social media announcements

- Podium acknowledgment during event

Prize Sponsor
$1,000

Includes:

- Company logo on event signage

- Company logo in all event eblasts and social media announcements

- Podium acknowledgment during event

Signage Sponsor
$1,000

Includes:

- Company logo on event signage

- Company logo in all event eblasts and social media announcements

- Podium acknowledgment during event

Emcee Sponsor
$750

Includes:

- Company logo on event signage

- Company logo in all event eblasts and social media announcements

- Podium acknowledgment during event

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