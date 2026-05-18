Trivia Night Sponsorship Registration

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About this event
Includes:
- Two teams of 4 for the event
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event
Includes:
- One team of 4 for the event
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgement during event
Includes:
- One team of 4 for the event
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event
Includes:
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event
Includes:
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event
Includes:
- Company logo on event signage
- Company logo in all event eblasts and social media announcements
- Podium acknowledgment during event
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