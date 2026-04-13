BSA Troop 459

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BSA Troop 459

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Troop 459 Dues & Camp Fees

Troop Dues - April 2026 item
Troop Dues - April 2026
$30

April 2026 Troop Dues
$30 per Scout
Due by April 30
Note: This is the first of two dues payments for 2026. The second payment will be due in October 2026

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Camp Lowden / Electronics Camp 2025 item
Camp Lowden / Electronics Camp 2025
$50

$50 per person (for those who attended)
Due by April 30

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Summer Camp 2026 - Youth Full Payment item
Summer Camp 2026 - Youth Full Payment
$405

Canyon Camp 2026
Full payment for youth due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4


NOTE: we received a $20/Scout Discount for signing up for Week 3.

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Summer Camp 2026 - Vollmer ONLY item
Summer Camp 2026 - Vollmer ONLY
$395

For Mike Vollmer ONLY!

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Summer Camp - Adult Full Payment item
Summer Camp - Adult Full Payment
$200

Canyon Camp 2026
Full payment for Adult is due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4

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Summer Camp - Adult $100 Deposit item
Summer Camp - Adult $100 Deposit
$100

Canyon Camp 2026

A $100 deposit is due now to hold your spot.


Full payment for Adult is due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4


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