Troop 459 Dues & Camp Fees

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April 2026 Troop Dues
$30 per Scout
Due by April 30
Note: This is the first of two dues payments for 2026. The second payment will be due in October 2026
$50 per person (for those who attended)
Due by April 30
Canyon Camp 2026
Full payment for youth due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4
NOTE: we received a $20/Scout Discount for signing up for Week 3.
For Mike Vollmer ONLY!
Canyon Camp 2026
Full payment for Adult is due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4
Canyon Camp 2026
A $100 deposit is due now to hold your spot.
Full payment for Adult is due by May 10
Camp Dates: Sunday, June 28 – Saturday, July 4
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!