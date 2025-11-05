Trooper Athletic Foundation Raffle

Half Day Quail Hunt for Two at Prairie Wildlife in West Point, MS
1-Night Stay
Dinner, Breakfast and Lunch
FOR EVERY $50 SPENT, YOU RECEIVE ONE TICKET IN OUR MINI RAFFLE!
2-Night Stay at The Alluvian in Greenwood, MS
50 Minute Massage for Two
Mani/Pedi for Two
Admittance for Two to Viking Cooking Class
7x12 Utility Trailer
Donated by Darrell Martin at Southern Pine Tree Service
Backsplash Installation
Up to 25 Square Feet
Labor ONLY
Donated by Cody Franks at ACE Tile Serves, LLC
Prizes Include:
-Savage Axis .308 with Scope
-Turtlebox (Donated by Southern Pipe and Supply)
-32QT RTIC Cooler (Donated by Just Chillin')
-$25 Mooreville Nutrition GC + Owala Tumbler
-1 Month Family Membership to Unit Athletics
-$50 Harvey’s GC
-$25 Bulldog Burger GC + $25 Grill GC
-3 Month Gym and Tanning Membership to Excel Fitness
-Free Blowout at Style Society (Donated by Premier Family)
-$100 Visa GC (Donated by Premier Family)
-Oil Change and Tire Alignment at East Main Tire
-$50 Fully Loaded GC
-Mini Session with Hannah Cathryn Photography
-$50 Duncan‘s Restaurant GC
-$50 Ray Ray’s Restaurant GC
-$50 Snooty Owl GC
-Trooper Baseball Family 4 Pack 2026 Season Pass
-Trooper Soccer Family 4 Pack 2026 Season Pass
-Laura K Pottery Duck (Donated by Kathryn Leigh Photography)
-$50 Black Sheep Boutique GC
-$50 Nina's Bakery Bliss GC
-Manicure and Pedicure (Donated by NMMC Wellness Center)
