Trooper Athletic Foundation Raffle

Quail Hunt
$25

Half Day Quail Hunt for Two at Prairie Wildlife in West Point, MS

1-Night Stay

Dinner, Breakfast and Lunch

FOR EVERY $50 SPENT, YOU RECEIVE ONE TICKET IN OUR MINI RAFFLE!

Spa Getaway
$25

2-Night Stay at The Alluvian in Greenwood, MS

50 Minute Massage for Two

Mani/Pedi for Two

Admittance for Two to Viking Cooking Class


FOR EVERY $50 SPENT, YOU RECEIVE ONE TICKET IN OUR MINI RAFFLE!

7x12 Utility Trailer
$25

7x12 Utility Trailer

Donated by Darrell Martin at Southern Pine Tree Service


FOR EVERY $50 SPENT, YOU RECEIVE ONE TICKET IN OUR MINI RAFFLE!

Backsplash Installation
$25

Backsplash Installation

Up to 25 Square Feet

Labor ONLY

Donated by Cody Franks at ACE Tile Serves, LLC

Mini Raffle
$10

Prizes Include:

-Savage Axis .308 with Scope

-Turtlebox (Donated by Southern Pipe and Supply)

-32QT RTIC Cooler (Donated by Just Chillin')

-$25 Mooreville Nutrition GC + Owala Tumbler

-1 Month Family Membership to Unit Athletics

-$50 Harvey’s GC

-$25 Bulldog Burger GC + $25 Grill GC

-3 Month Gym and Tanning Membership to Excel Fitness

-Free Blowout at Style Society (Donated by Premier Family)

-$100 Visa GC (Donated by Premier Family)

-Oil Change and Tire Alignment at East Main Tire

-$50 Fully Loaded GC

-Mini Session with Hannah Cathryn Photography

-$50 Duncan‘s Restaurant GC

-$50 Ray Ray’s Restaurant GC

-$50 Snooty Owl GC

-Trooper Baseball Family 4 Pack 2026 Season Pass

-Trooper Soccer Family 4 Pack 2026 Season Pass

-Laura K Pottery Duck (Donated by Kathryn Leigh Photography)

-$50 Black Sheep Boutique GC

-$50 Nina's Bakery Bliss GC

-Manicure and Pedicure (Donated by NMMC Wellness Center)



Add a donation for Trooper Athletic Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!