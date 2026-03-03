TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

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About this event

Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics MEMBERS Marzo 14-24

10350 Emerson Lake Blvd

Orlando, FL 32832, EE. UU.

💜⛳️🌸TKGS CLINIC🌸⛳️💜
$30

💜🌺⛳️ Experiencia TropiKoketa – Socias


Acceso a la clínica de golf y a la continuación de la Experiencia Tropikoketa.


Incluye un encuentro especial en el Club House con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente elegante y armonioso diseñado para compartir, conectar y disfrutar con calma.


💎 Con el respaldo de nuestro Legacy Sponsor, ER Restore & More


🌺 Con el apoyo de nuestro Hibiscus Sponsor, Let Us Claim

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