Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics MEMBERS Marzo 14-24

💜🌺⛳️ Experiencia TropiKoketa – Socias





Acceso a la clínica de golf y a la continuación de la Experiencia Tropikoketa.





Incluye un encuentro especial en el Club House con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente elegante y armonioso diseñado para compartir, conectar y disfrutar con calma.





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