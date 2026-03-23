TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

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Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics APRIL 25 GUEST TICKETS

10350 Emerson Lake Blvd

Orlando, FL 32832, EE. UU.

Guest
$55

💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketas – Invitadas

En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketas evoluciona hacia un nivel más elevado, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.


Te invitamos a ser parte de esta experiencia a través de nuestra clínica de golf, diseñada para perfeccionar tu juego y conectar con una comunidad de mujeres que se proyectan, se apoyan y crecen con propósito.


el resultado es crecimiento, conexión y un legado que trasciende 💜✨

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