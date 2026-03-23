Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics APRIL 25 GUEST TICKETS

💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketas – Invitadas

En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketas evoluciona hacia un nivel más elevado, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.





Te invitamos a ser parte de esta experiencia a través de nuestra clínica de golf, diseñada para perfeccionar tu juego y conectar con una comunidad de mujeres que se proyectan, se apoyan y crecen con propósito.



el resultado es crecimiento, conexión y un legado que trasciende 💜✨