Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics June 13

💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Socias





En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketa continúa elevándose, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.

Incluye acceso a la clínica de golf y a un encuentro exclusivo en el Club House, con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente diseñado para mujeres que se proyectan, se conectan y crecen con propósito.





✨ Importante

Las clínicas de junio forman parte esencial del proceso que hemos venido construyendo. En este punto, el enfoque está en fortalecer la consistencia, la alineación y la seguridad en cada swing.





A medida que comenzamos a integrar la experiencia en el campo (5 hoyos), es importante que cada una se observe con honestidad y respeto hacia su propio proceso. La constancia en las prácticas y el tiempo dedicado a desarrollar la técnica son claves para sentirse segura y disfrutar plenamente esta siguiente etapa.





Por eso, continuar en clínicas será, para muchas, el espacio ideal para seguir reforzando bases, ganar confianza y avanzar con firmeza antes de dar el paso al campo.





💫 En Tropikoketas, crecer no es compararse… es respetar tu ritmo, honrar tu proceso, y también el campo y lo que proyectamos: mujeres que avanzan con conciencia, respeto y propósito en cada paso.