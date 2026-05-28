Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics June 13

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About this event
Orlando, FL 32832, EE. UU.
💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Socias
En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketa continúa elevándose, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.
Incluye acceso a la clínica de golf y a un encuentro exclusivo en el Club House, con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente diseñado para mujeres que se proyectan, se conectan y crecen con propósito.
✨ Importante
Las clínicas de junio forman parte esencial del proceso que hemos venido construyendo. En este punto, el enfoque está en fortalecer la consistencia, la alineación y la seguridad en cada swing.
A medida que comenzamos a integrar la experiencia en el campo (5 hoyos), es importante que cada una se observe con honestidad y respeto hacia su propio proceso. La constancia en las prácticas y el tiempo dedicado a desarrollar la técnica son claves para sentirse segura y disfrutar plenamente esta siguiente etapa.
Por eso, continuar en clínicas será, para muchas, el espacio ideal para seguir reforzando bases, ganar confianza y avanzar con firmeza antes de dar el paso al campo.
💫 En Tropikoketas, crecer no es compararse… es respetar tu ritmo, honrar tu proceso, y también el campo y lo que proyectamos: mujeres que avanzan con conciencia, respeto y propósito en cada paso.
💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Invitadas
En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketa continúa creciendo con encuentros diseñados para mujeres que desean descubrir el golf desde un espacio de elegancia, conexión y propósito.
Esta experiencia incluye acceso a la clínica de golf y a un encuentro especial en el Club House, con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente creado para compartir, aprender y disfrutar entre mujeres que buscan crecer a su propio ritmo.
✨ Importante
Las clínicas de junio representan una etapa fundamental dentro de la experiencia Tropikoketa. Nuestro enfoque continúa siendo fortalecer las bases técnicas, la confianza y la consistencia en cada swing antes de avanzar al campo.
A medida que comenzamos a integrar experiencias de juego en el campo (5 hoyos), es importante comprender que el golf requiere práctica, paciencia y compromiso con el proceso. Cada mujer evoluciona de manera distinta, y respetar ese ritmo es parte de la esencia de este deporte.
Por eso, para muchas participantes, continuar desarrollando sus fundamentos en clínicas será el paso ideal para ganar mayor seguridad, disfrutar más plenamente la experiencia y prepararse con confianza para el campo.
💫 En Tropikoketas creemos que crecer no es competir… es avanzar con intención, elegancia y respeto hacia una misma, hacia las demás y hacia el juego.
Porque cada swing cuenta una historia… y cada mujer tiene su propio ritmo para florecer. 💜
💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Campo (5 Hoyos)
A medida que comenzamos a abrir el espacio para vivir la experiencia en el campo, queremos invitarte a hacerlo desde la conciencia, el respeto y la intención.
✨ Importante
Jugar en el campo es un paso hermoso… pero también es una responsabilidad.
El campo merece respeto: en su ritmo, en sus reglas y en la experiencia de quienes lo comparten. Mantener el flujo del juego, la seguridad y la armonía es parte esencial de representar lo que somos como Tropikoketas.
Por eso, antes de dar este paso, es importante preguntarte con honestidad:
¿Me siento preparada para jugar con seguridad, ritmo y confianza?
Elegir el momento correcto no limita tu crecimiento… lo eleva.
💫 En Tropikoketas, no se trata de llegar primero al campo, sino de llegar listas — respetando el juego, el espacio y lo que proyectamos como mujeres que avanzan con propósito y conciencia.
💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa INVITADAS – Campo (5 Hoyos)
A medida que comenzamos a abrir el espacio para vivir la experiencia en el campo, queremos invitarte a hacerlo desde la conciencia, el respeto y la intención.
✨ Importante
Jugar en el campo es un paso hermoso… pero también es una responsabilidad.
El campo merece respeto: en su ritmo, en sus reglas y en la experiencia de quienes lo comparten. Mantener el flujo del juego, la seguridad y la armonía es parte esencial de representar lo que somos como Tropikoketas.
Por eso, antes de dar este paso, es importante preguntarte con honestidad:
¿Me siento preparada para jugar con seguridad, ritmo y confianza?
Elegir el momento correcto no limita tu crecimiento… lo eleva.
💫 En Tropikoketas, no se trata de llegar primero al campo, sino de llegar listas — respetando el juego, el espacio y lo que proyectamos como mujeres que avanzan con propósito y conciencia.
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