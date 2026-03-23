Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics MEMBERS APRIL 25

💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Socias

En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketa evoluciona hacia un nivel más elevado, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.





Incluye acceso a la clínica de golf y a un encuentro exclusivo en el Club House, con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente diseñado para mujeres que se proyectan, se conectan y crecen con propósito.





💎 Agradecemos a nuestro Legacy Sponsor, ER Restore & More, por su liderazgo, visión y respaldo continuo. Su compromiso eleva el estándar y el impacto de esta comunidad.





🌺 Agradecemos a nuestro Hibiscus Sponsor, Let Us Claim, por su apoyo y confianza en este movimiento. Su presencia aporta valor y fortalece la experiencia que seguimos construyendo juntas.





Porque cuando el respaldo correcto se une a mujeres con propósito…



el resultado es crecimiento, conexión y un legado que trasciende 💜✨