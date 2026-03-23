Tropikoketas Eagle Creek Golf Clinics MEMBERS APRIL 4

💜🌺⛳️ Experiencia Tropikoketa – Socias





En nuestro segundo quarter, la Experiencia Tropikoketa evoluciona hacia un nivel más elevado, donde cada detalle refleja elegancia, intención y distinción.





Incluye acceso a la clínica de golf y a un encuentro exclusivo en el Club House, con mimosas, bebida y bocados ligeros, en un ambiente diseñado para mujeres que se proyectan, se conectan y crecen con propósito.





Porque cuando mujeres con propósito se unen…

el resultado es crecimiento, conexión y un legado que trasciende 💜✨