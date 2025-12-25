TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY Memberships 2026

TropiKoketas Golf Society





La membresía de TropiKoketas Golf Society es una experiencia de crecimiento, conexión y propósito, donde el golf se convierte en una herramienta para fortalecer cuerpo, mente y carácter.





Como miembro, participas en dos clínicas presenciales al mes, diseñadas para acompañarte en tu proceso de aprendizaje con elegancia, disciplina y respeto, sin comparaciones ni presiones. Cada clínica está pensada para avanzar paso a paso, integrando técnica, etiqueta, mentalidad y disfrute del juego.





La membresía incluye también un encuentro mensual en vivo por Zoom, enfocado en brindar recursos que suman en cada etapa del crecimiento personal y deportivo. Estos espacios acompañan tu evolución con herramientas de enfoque, bienestar, disciplina, mentalidad y desarrollo integral, dentro y fuera del campo.





Además, las miembros de TropiKoketas disfrutan de un evento exclusivo por trimestre, creado especialmente para fortalecer la comunidad, celebrar el proceso, compartir experiencias y vivir el espíritu TropiKoketas en un ambiente de conexión, elegancia y propósito.

TropiKoketas es una comunidad de mujeres que aprenden juntas, se apoyan y crecen con intención. Un espacio para desconectarte del ruido diario, reconectar contigo misma y compartir con mujeres que valoran la elegancia, el respeto y el propósito.





Al formar parte de esta sociedad, también contribuyes a un impacto positivo en la comunidad y en los niños, utilizando el deporte como un puente para sembrar valores, inspiración y oportunidades que trascienden generaciones.





TropiKoketas Golf Society es más que golf.

Es pertenencia, crecimiento y legado.