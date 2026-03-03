🌸⛳️💜 TKGS STORE 💜⛳️🌸

💜 Camisa Oficial de Uniforme

Polo Lavanda con Cuello Blanco

La camisa oficial TropiKoketas representa disciplina, identidad y pertenencia.

Su diseño en tono lavanda sólido refleja serenidad, elegancia y cohesión, mientras que el cuello blanco simboliza claridad, orden y respeto — valores que definen a cada integrante de la sociedad.





Es la camisa que nos une en entrenamientos, clínicas y encuentros formativos.

Proyecta uniformidad sin perder feminidad, presencia sin exceso, distinción sin rigidez.

Cada detalle comunica:

Compromiso con la etiqueta

Orgullo de pertenecer

Elegancia en cada movimiento

Es más que un uniforme.

Es una declaración silenciosa de quiénes somos cuando entramos al campo: mujeres con propósito, disciplina y porte.