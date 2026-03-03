🌸⛳️💜 TKGS STORE 💜⛳️🌸

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Polo Lavanda con Cuello Blanco
La camisa oficial TropiKoketas representa disciplina, identidad y pertenencia.
Su diseño en tono lavanda sólido refleja serenidad, elegancia y cohesión, mientras que el cuello blanco simboliza claridad, orden y respeto — valores que definen a cada integrante de la sociedad.
Es la camisa que nos une en entrenamientos, clínicas y encuentros formativos.
Proyecta uniformidad sin perder feminidad, presencia sin exceso, distinción sin rigidez.
Cada detalle comunica:
Es más que un uniforme.
Es una declaración silenciosa de quiénes somos cuando entramos al campo: mujeres con propósito, disciplina y porte.
Polo Lavanda con Diseño Texturizado
La camisa de torneo está diseñada para momentos donde la preparación se encuentra con la competencia.
Su patrón sutil añade carácter y dinamismo, reflejando evolución, estrategia y fortaleza interior. Es la pieza que acompaña a la TropiKoketa cuando representa con determinación y liderazgo.
Mantiene la elegancia característica de la sociedad, pero incorpora un aire competitivo y sofisticado que distingue los días importantes.
Simboliza:
Es la camisa que se lleva cuando el nombre en la score card cobra protagonismo.
Cuando cada swing refleja preparación, enfoque y carácter.
Polo Lavanda con Cuello Blanco
La camisa oficial TropiKoketas representa disciplina, identidad y pertenencia.
Su diseño en tono lavanda sólido refleja serenidad, elegancia y cohesión, mientras que el cuello blanco simboliza claridad, orden y respeto — valores que definen a cada integrante de la sociedad.
Es la camisa que nos une en entrenamientos, clínicas y encuentros formativos.
Proyecta uniformidad sin perder feminidad, presencia sin exceso, distinción sin rigidez.
Cada detalle comunica:
Es más que un uniforme.
Es una declaración silenciosa de quiénes somos cuando entramos al campo: mujeres con propósito, disciplina y porte.
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