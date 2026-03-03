TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

Offered by

TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

About this shop

🌸⛳️💜 TKGS STORE 💜⛳️🌸

TKGS Uniform item
TKGS Uniform item
TKGS Uniform
$58

💜 Camisa Oficial de Uniforme

Polo Lavanda con Cuello Blanco

La camisa oficial TropiKoketas representa disciplina, identidad y pertenencia.

Su diseño en tono lavanda sólido refleja serenidad, elegancia y cohesión, mientras que el cuello blanco simboliza claridad, orden y respeto — valores que definen a cada integrante de la sociedad.


Es la camisa que nos une en entrenamientos, clínicas y encuentros formativos.
Proyecta uniformidad sin perder feminidad, presencia sin exceso, distinción sin rigidez.

Cada detalle comunica:

  • Compromiso con la etiqueta
  • Orgullo de pertenecer
  • Elegancia en cada movimiento

Es más que un uniforme.
Es una declaración silenciosa de quiénes somos cuando entramos al campo: mujeres con propósito, disciplina y porte.

0
Torneo item
Torneo
$58

💎 Camisa Oficial de Torneo

Polo Lavanda con Diseño Texturizado

La camisa de torneo está diseñada para momentos donde la preparación se encuentra con la competencia.

Su patrón sutil añade carácter y dinamismo, reflejando evolución, estrategia y fortaleza interior. Es la pieza que acompaña a la TropiKoketa cuando representa con determinación y liderazgo.

Mantiene la elegancia característica de la sociedad, pero incorpora un aire competitivo y sofisticado que distingue los días importantes.

Simboliza:

  • Confianza entrenada
  • Mentalidad estratégica
  • Elegancia bajo presión

Es la camisa que se lleva cuando el nombre en la score card cobra protagonismo.
Cuando cada swing refleja preparación, enfoque y carácter.

0
TKGS Uniform item
TKGS Uniform
$30

💜 Camisa Oficial de Uniforme

Polo Lavanda con Cuello Blanco

La camisa oficial TropiKoketas representa disciplina, identidad y pertenencia.

Su diseño en tono lavanda sólido refleja serenidad, elegancia y cohesión, mientras que el cuello blanco simboliza claridad, orden y respeto — valores que definen a cada integrante de la sociedad.


Es la camisa que nos une en entrenamientos, clínicas y encuentros formativos.
Proyecta uniformidad sin perder feminidad, presencia sin exceso, distinción sin rigidez.

Cada detalle comunica:

  • Compromiso con la etiqueta
  • Orgullo de pertenecer
  • Elegancia en cada movimiento

Es más que un uniforme.
Es una declaración silenciosa de quiénes somos cuando entramos al campo: mujeres con propósito, disciplina y porte.

0
Add a donation for TROPIKOKETAS GOLF SOCIETY

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!