TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250 * Name on t-shirt * Listing on troyfestarts.com * $25 in TroyFest Bucks (credit to be used at artist vendors) * 2 tickets, Artists' Hospitality Party * 1 TroyFest t-shirt

TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250 * Name on t-shirt * Listing on troyfestarts.com * $25 in TroyFest Bucks (credit to be used at artist vendors) * 2 tickets, Artists' Hospitality Party * 1 TroyFest t-shirt

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