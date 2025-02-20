Troyfest Foundation Inc

Hosted by

Troyfest Foundation Inc

About this event

TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250

TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250
$250
TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250 * Name on t-shirt * Listing on troyfestarts.com * $25 in TroyFest Bucks (credit to be used at artist vendors) * 2 tickets, Artists' Hospitality Party * 1 TroyFest t-shirt

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