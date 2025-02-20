TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250
* Name on t-shirt
* Listing on troyfestarts.com
* $25 in TroyFest Bucks (credit to be used at artist vendors)
* 2 tickets, Artists' Hospitality Party
* 1 TroyFest t-shirt
TroyFest 2025 - Merit Award Sponsor - $250
* Name on t-shirt
* Listing on troyfestarts.com
* $25 in TroyFest Bucks (credit to be used at artist vendors)
* 2 tickets, Artists' Hospitality Party
* 1 TroyFest t-shirt
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