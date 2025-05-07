TSU Homecoming - October 18, 2025

Homekoming Package: Three Day Homekoming Event $100.00 (includes Homekoming T-Shirt and SWAG Bag)
Homekoming Package: Saturday Day Tailgate (Only) $75.00 (includes Homekoming T-Shirt)
Three Day Homekoming Event $100.00 (includes Homekoming T-Shirt and SWAG Bag) - Installment Option (5 Payments)
Homekoming Package: Saturday Day Tailgate (Only) $75.00 (includes Homekoming T-Shirt) - Installment Option (3 Payments)
Pay to Order Of: Jermall H. Jacobs Memo: Beta Upsilon 2025 Homecoming Address: 11931 Atwell Lane Houston, TX 77035
