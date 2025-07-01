Turbo Pack

Bronze Turbo Pack
$20
Bronze turbo pack includes 4 mulligans.
Silver Turbo Pack
$40
Silver turbo pack includes 4 mulligans and 1 miracle putt.
Gold Turbo Pack
$80
Gold turbo pack includes 4 mulligans, 1 miracle putt, 1 tee buster, and 1 grenade toss.

