Tuscarora Chapter NSDAR

Offered by

Tuscarora Chapter NSDAR

About this shop

Tuscarora Chapter Insignia Listing

USPS Priority Mail Shipping with Tracking item
USPS Priority Mail Shipping with Tracking
$12

Add to your order if you will not be picking up pins locally in Binghamton NY.

Be sure to fill in your complete shipping address and zip code during checkout.

A tracking number will be emailed to you when your items ship.

Only one shipping charge per order, regardless of quantity of pins.

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PGP Wagner Donor Pin, Preserving Our Patriotic Heritage item
PGP Wagner Donor Pin, Preserving Our Patriotic Heritage item
PGP Wagner Donor Pin, Preserving Our Patriotic Heritage
$50

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 2004-2007.

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PGP Kemper Donor Pin, Keys to the Columns item
PGP Kemper Donor Pin, Keys to the Columns item
PGP Kemper Donor Pin, Keys to the Columns
$42

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1995-1998.

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PGP Yochim Donor Pin, Ties that Bind item
PGP Yochim Donor Pin, Ties that Bind item
PGP Yochim Donor Pin, Ties that Bind
$40

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1989-1992. Slight tarnish as shown.

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PGP Blair Donor Pin, Continuing the Commitment item
PGP Blair Donor Pin, Continuing the Commitment item
PGP Blair Donor Pin, Continuing the Commitment
$40

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1992-1995.

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Madonna of the Trail Commemorative 1928-2003 item
Madonna of the Trail Commemorative 1928-2003 item
Madonna of the Trail Commemorative 1928-2003
$250

Rare, discontinued! J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.

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Battle of Lexington Commemorative, 1775-2000 item
Battle of Lexington Commemorative, 1775-2000 item
Battle of Lexington Commemorative, 1775-2000
$57

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number and initials. Discontinued.

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1783 Treaty of Paris Commemorative item
1783 Treaty of Paris Commemorative item
1783 Treaty of Paris Commemorative
$59

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.

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Patriots Abroad Commemorative item
Patriots Abroad Commemorative item
Patriots Abroad Commemorative
$48

NSDAR Insignia Store. Gold filled. Never worn on ribbon.

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2000-2001 The Millennium Commemorative item
2000-2001 The Millennium Commemorative item
2000-2001 The Millennium Commemorative
$48

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.

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Louisiana Purchase Commemorative, 1803-2003 item
Louisiana Purchase Commemorative, 1803-2003 item
Louisiana Purchase Commemorative, 1803-2003
$47

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.

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Columbus Quincentennial Commemorative, 1492-1992 item
Columbus Quincentennial Commemorative, 1492-1992 item
Columbus Quincentennial Commemorative, 1492-1992
$58

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.

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USA Bicentennial Commemorative, 1776-1976 (2nd Edition 1984) item
USA Bicentennial Commemorative, 1776-1976 (2nd Edition 1984) item
USA Bicentennial Commemorative, 1776-1976 (2nd Edition 1984)
$125

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.

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Santa Fe Trail 175th Anniversary Commemorative, 1821-1996 item
Santa Fe Trail 175th Anniversary Commemorative, 1821-1996 item
Santa Fe Trail 175th Anniversary Commemorative, 1821-1996
$57

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.

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125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #1 item
125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #1 item
125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #1
$25

Hamilton. Gold filled. Engraved with initials.

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125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #2 item
125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #2 item
125 Years of Service to America Commemorative 1890-2015 #2
$25

Hamilton. Gold filled. Engraved with member number.

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DAR Project Patriot item
DAR Project Patriot item
DAR Project Patriot
$68

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Requires $100 donation to DAR Project Patriot fund.

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Heritage Club Peridot item
Heritage Club Peridot item
Heritage Club Peridot
$93

Hamilton. Gold filled. Engraved with member number. Requires cumulative donations of $1,000-$2,499 to NSDAR funds. NOTE: This pin is engraved and not eligible for trade up in DAR Insignia Store.

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Friends of DAR Schools item
Friends of DAR Schools item
Friends of DAR Schools
$49

J.E. Caldwell. 1/20 10K. Engraved with member number. Requires $200 donation to Friends of the DAR Schools fund.

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Century of Service to the Nation, 1890-1990 Commemorative item
Century of Service to the Nation, 1890-1990 Commemorative item
Century of Service to the Nation, 1890-1990 Commemorative
$40

J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.

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