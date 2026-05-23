Tuscarora Chapter Insignia Listing

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J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 2004-2007.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1995-1998.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1989-1992. Slight tarnish as shown.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Required $50 donation to the President General's Project, 1992-1995.
Rare, discontinued! J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number and initials. Discontinued.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.
NSDAR Insignia Store. Gold filled. Never worn on ribbon.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Discontinued.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.
Hamilton. Gold filled. Engraved with initials.
Hamilton. Gold filled. Engraved with member number.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number. Requires $100 donation to DAR Project Patriot fund.
Hamilton. Gold filled. Engraved with member number. Requires cumulative donations of $1,000-$2,499 to NSDAR funds. NOTE: This pin is engraved and not eligible for trade up in DAR Insignia Store.
J.E. Caldwell. 1/20 10K. Engraved with member number. Requires $200 donation to Friends of the DAR Schools fund.
J.E. Caldwell. Gold filled. Engraved with member number.
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