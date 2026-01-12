Hatcher Garden And Woodland Preserve Inc

Hosted by

Hatcher Garden And Woodland Preserve Inc

About this event

Twilight in the Garden Party 2026 Sponsorship

820 John B White Sr Blvd

Spartanburg, SC 29306, USA

V.I.P. Star item
V.I.P. Star
$10,000

4 left!

This is a group ticket, it includes 10 tickets

Receive ten event tickets and a table up front and social media advertising.

Redwood Sponsor item
Redwood Sponsor
$5,000

8 left!

This is a group ticket, it includes 5 tickets

Receive five event tickets and social media and event advertising

Holly Sponsor item
Holly Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Receive two event tickets and social media and event advertising

Juniper Sponsor item
Juniper Sponsor
$500

Receive one event ticket and social media and event advertising

Shrimp and Grits Sponsor item
Shrimp and Grits Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Receive two event tickets and social media and event advertising

Music Sponsor item
Music Sponsor
$500

Receive one event ticket and social media and event advertising

Drink Sponsor item
Drink Sponsor
$500

Receive one event ticket and social media and event advertising

Desserts Sponsor item
Desserts Sponsor
$500

Receive one event ticket and social media and event advertising

Add a donation for Hatcher Garden And Woodland Preserve Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!