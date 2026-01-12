Twilight in the Garden Party 2026 Sponsorship

About this event
4 left!
Receive ten event tickets and a table up front and social media advertising.
8 left!
Receive five event tickets and social media and event advertising
Receive two event tickets and social media and event advertising
Receive one event ticket and social media and event advertising
Receive two event tickets and social media and event advertising
Receive one event ticket and social media and event advertising
Receive one event ticket and social media and event advertising
Receive one event ticket and social media and event advertising
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!