2025 Twin Cities Vizsla Club Hunt Test Entry Form

1186 192nd St

Baldwin, WI 54002, USA

Dog Information
free

REQUIRED Quantity = total number of individual dogs to register for the entire weekend of events.

Master - Saturday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Saturday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Sunday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Master - Sunday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Saturday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Saturday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Sunday Field A
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Senior - Sunday Field B
$60

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Saturday Field A
$55

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Saturday Field B
$55

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Sunday Field A
$55

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

Junior - Sunday Field B
$55

Instructions: Quantity = number of dogs to enter in this event.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing