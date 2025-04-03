eventClosed

TYC Dance Booster Club's Silent Auction

6700 Main St Unit 131, The Colony, TX 75056, USA

Ultimate Byron Nelson Experience including Choctaw Club
$300

Ultimate day at the Byron Nelson Tickets to Byron (4 ppl) PLUS Access to Choctaw Club for 4 people. Scottie Scheffler is committed to Byron Nelson Value over $2,000
Kendra Scott Silver Rhinestone Hoop Earrings
$15

Kendra Scott Silver Rhinestone Hoop Earrings. Value @ $70
Egg My Yard with Easter Bunny Appearance
$20

What's more special than a delivery of easter eggs from the Easter Bunny to your yard! Local to North Dallas/Collin County only. Value: Priceless!
Egg My Yard with Easter Bunny Appearance
$20

What's more special than a delivery of easter eggs from the Easter Bunny to your yard! Local to North Dallas/Collin County only. Value: Priceless!
Authenticated Autograph of Henry Winkler on Scream Mask
$150

Genuine Authenticated autograph of Henry Winkler on Scream Mask
One Hour Workout with Trainer @ Blackout Fitness
$5

One Hour workout with trainer at Blackout Fitness in The Colony, TX Value $125.00
In-N-Out Burger Party for 10 and Premium Swag!
$25

Free burgers, drinks and fries for 10 people plus awesome In-N-Out swag - Tshirt, Tumbler, Pro V 1 golf balls, hat and misc swag. Value $150.00
Authentic Chevy Chase Jersey from Christmas Vacation
$300

Genuine, authenticated Chevy Chase autographed Hockey jersey from Christmas Vacation Value over $300.00
McLovin' signed Hawaii Fake ID from Superbad Movie
$150

McLovin actor signed Hawaii Fake ID from Superbad Movie
$1000 Voucher towards new Ortho service
$100

$1,000 towards new orthodontic services at Art of Orthodontics.
Two Rangers Tickets
$30

Mezzanine Level Outfield Offer is valid for 2025 Mon-Thurs Home Games Excluding Excluding 3/27, 5/15, 8/4 - 8/6, 9/25 Value $150.00
4 Tickets to a 2025 Rough Riders Game, Best Seats Available
$30

4 Tickets to Rough Riders, Best Seats available
$50 Gift Certificate to Fish City Gril (Multiple locations)
$10

Date night anyone? Enjoy $50 to Fish City Grill. Multiple locations in Texas and beyond!
Craft Way Date Night + Babysitting Money!
$30

Date night @ Craftway Kitchen in Frisco $100 Gift Card + $50 in venmo towards babysitter
One hour private lane for up to 10 guests.
$25

The one and only Football Bowling Experience! Fowling Warehouse Team building for 10 people One hour reserved up to 10 persons Value $150
Brunch Basket for Four!
$25

Let's do Brunch! $100 Gift card at First Watch plus gift basket
One Month at Master Juan's Karate
$20

Free Month of Karate or Kickboxing Certificate Galvan Dojo, The Colony
Private Adult Hip Hop for 10 Plus $100 to Rix for Pre Game!
$25

Mom’s night out with Ms. G! Private Adult Hip Hop class for 10 Rix $100 Pregame Gift Card Value: $250
Dance Dad's Trick Class with Ms. Robin (with liquid courage)
$25

Dance Dad's Gone Wild! Trick class with Ms. Robin for up to 5 dads $100 to Rix (for Liquid Courage) Value: $200
Date Night at EG Steak in Frisco
$25

$75 Gift Card Plus $50 Venmo for Babysitting to EG Steak in Frisco, TX
Indoor Mini Golf at Monster Mini Golf
$25

INDOOR - Monster Mini Golf for 4 in Frisco or Round Rock 4 Rounds of Golf + $25 Game Card
TAYLOR SWIFT AUTOGRAPHED Guitar
$850

Authenticated Autographed Guitar by Taylor Swift
Captain Kirk - William Shatner Signed Star Trek Uniform Shir
$275

Authenticated Autographed William Shatner Star Trek Uniform Shirt
Free registration and 1 month of dance at TYC Dance
$10

See why everyone loves The Young Company! Free 1 month of dance and free registration if you choose to sign on for more classes! Value: $110
Reba McIntyre Autographed Guitar
$500

Authentic autograph of Reba McIntyre on a pink and purple acoustic guitar
Colt McCoy Hand Signed 16x20 Photo
$75

Authentic autograph of Colt McCoy 16x20
TYC Red rhinestone necklace and hoop earring set
$25

Gorgeous TYC red rhinestone red necklace and hoop earrings from Kendra Scott Value $110.00
Ultimate Dance Mom Gift Basket
$75

Every dance mom knows what the essentials are. And every mom needs this shiny red hulked to help haul all of their stuff in! Inside the bag is a GC for a FREE PAIR of dance studio pants from Lulu (value $120), plus 2 free private lessons from Robin and Jalyn (30 min each). Total value is $300.00
Total Wine Private Class for 20
$75

Total Wine Plano, TX Private Wine Tasting Class for 20 people.
Fabulous Tennis Basket
$25

This fabulous basket has a little something for the whole tennis loving family! - Group Private Lesson for Kids - 4 separate Tennis tops from TENNI LOVE OF BEVERLY HILLS (SMALL/MEDIUM SIZE) - Can of tennis balls - 1 Gama RAcket Grip - 1 white Tennis Purse - 5 packages of Racket Strings - 3 Small Bags of Honey - Flavor Energy Chews - Racket Dampiner - Cap
1 Hour Session + 5 free photos from DFW Dance Photography
$40

Winner receives an hour photo session plus 5 free photos from DFW Dance Photography. Value is $450.00
Digital Photobooth from Gather Shots
$50

Digital Photo Booth for your next party! Value $450.00
Spend the day with Langstyn!
$20

Hang out with Langstyn for the day this summer! Lunch, free dance lesson and a trip for snowcones!
Ice cream date with Ms. Jalyn and Ms. Robin
$25

You and a friend can join Ms. Robin and Ms. Jalyn for ice cream!
Let Jil and Kristy Stone two costumes for you!
$25

You provide the stones and the costume, and then let the experts do their thing and stone the perfect costume for you X2!! Value: $80
Wear what you want to dance! X3
$25

Have a kid that loves to express themselves and can’t stick to dance dress code? This get out of strike zone free card allows your dancer to wear what they want to class 3 times!
Host your bday party at TYC - package T
$40

The best and most fun party for a dancer is a party at TYC!! Package T includes a 2 hour rental of the studio, a teacher to learn a fun dance and tables/chairs for cake and snacks! Pizza, cake and decor not included.
Dog Lover's Basket
$20

$50.00 to Lazy Dog Restaurant plus gift basket with assorted dog lover necessities.

