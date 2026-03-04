Hosted by

United Christian Services Of Eastern Van Buren County

About this event

Sales closed

UCS Cups of Compassion Silent Auction 2026

Pick-up location

600 E Michigan Ave, Paw Paw, MI 49079, USA

Schultz Farms item
Schultz Farms
$10

Starting bid

Local Farm in Mattawan donated a $25 Gift Card included with Hope Mug. Thank you for bidding.

Pest Pros item
Pest Pros
$25

Starting bid

Pest Pros from Portage Michigan donated 3 gift cards totaling $250.00.

Thank you for bidding.

Mattawan Chiropractic Clinic item
Mattawan Chiropractic Clinic
$20

Starting bid

Mattawan Chiropractic Clinic donated a 1 Hour Massage Gift Certificate and Clinical Stop Pain Ointment.

Total Value $75

Thank you for bidding.

Klassic Arcade item
Klassic Arcade
$10

Starting bid

Klassic Arcade donated $100.00 IN Tokens with Red Mug.

Total Value $100

Thank you for bidding.


Mattawan Mechanical Services #1 item
Mattawan Mechanical Services #1
$10

Starting bid

Mattawan Mechanical Services donated basket with

Born For Meaning Book

Handmade Glass Bead Key Chain

Mug

Digital Calender

Notepad

$20 Barnes & Noble Gift Card

Total Value $45.00

Thank you for bidding.

Vintage Inspired & Dragonfly Gardens item
Vintage Inspired & Dragonfly Gardens
$20

Starting bid

Basket with

Notepad and Mug

$25.00 Dragonfly Gardens Gift Card

$30.00 Vintage Inspired Gift Card

Total Value $55.00

Thank you for bidding

Utan Mattawan item
Utan Mattawan
$25

Starting bid

Utan of Mattawan Gift Basket

$20.00 Gift Card

4 Tanning Products

Peepers Eye Protection

Chapstick

Tattoo Fade Protection

Total Value $150.00

Thank you for bidding


Belle Facce in Mattawan item
Belle Facce in Mattawan
$100

Starting bid

Belle Facce in Mattawan

$250.00 Gift Card

(cannot be used for injectables)

Colorescience Total Eye Cream

Skincueticals Phyto Corrective Essence Mist

ZO SKIN Sunscreen

Spa Life Lip Mask Jade Facial Mask

Darling Effect Phone Scarf

Total Value $600

Thank you for bidding.

Mattawan Mechanical Services #2 item
Mattawan Mechanical Services #2
$5

Starting bid

Mattawan Mechanical Services

Oversized Kit Kat Mug

Kit Kat Candy Bar

$25.00 Crumbl Gift Card

Total Value $30.00

Mattawan Mechanical Services #3 item
Mattawan Mechanical Services #3
$5

Starting bid

Mattawan Mechanical Services

Artwork

$25.00 Visa Gift Card

Total Value $40.00

Thank you for bidding.

Airway Lanes item
Airway Lanes
$10

Starting bid

2 Gift Certificates

4 People Escape Room

Total Value $50.00

Thank you for bidding.

Chinn Chinn item
Chinn Chinn
$15

Starting bid

$50.00 Chinn Chinn Gift Card

Total Value $50.00

Thank you for bidding.

Mattawan Mechanical Services #4 item
Mattawan Mechanical Services #4
$25

Starting bid

Mattawan Mechanical Services

3 $25.00 TARGET Gift Cards with Mug

Total Value $75.00

Thank you for bidding.

Mattawan Mechanical Services #5 item
Mattawan Mechanical Services #5
$250

Starting bid

Mattawan Mechanical Services

$500 Amazon Gift Card

Saved By Grace Mug

Total Value $500

Thank you for bidding.

GG Sweets item
GG Sweets
$20

Starting bid

GG Sweets

2 $25.00 Gift Cards

Mug

Handmade Glass Bead Key Chain

Total Value $60.00

Thank you for.

Westside Garden Center item
Westside Garden Center
$15

Starting bid

Westside Garden Center

$25.00 Gift Card

Planting Pot

Hummingbird Feeder & Food

Total Vaue $40.00

Thank you for bidding.

Comforts Of Home Gift Basket item
Comforts Of Home Gift Basket item
Comforts Of Home Gift Basket item
Comforts Of Home Gift Basket
$25

Starting bid

Large item basket with several home items.

Donated By

Inspired Living Real Estate

and

Visser Living Construction

Total Value $100.00

Thank you for bidding.

Gift Basket item
Gift Basket
$10

Starting bid

Gift Basket with

Hand Towel

3 Ceramic Canisters

Napkins

Total Value $40

Thank you for bidding.


Teapot Basket item
Teapot Basket
$5

Starting bid

Basket with

Teapot and Tea

Chocolate Chip Orange Biscuits

Total Value $30.00

Thank you for bidding.

Here In The Mitten item
Here In The Mitten
$10

Starting bid

$25 00 Here In The Mitten Gift Card

Misc Items

Earrings

Bookmark

Cute Bunny

Turtle Shell Decor


Total Value $50.00

Here In The Mitten item
Here In The Mitten
$3

Starting bid

Cute Bunny

Thanks for bidding.

Chicken Chicken item
Chicken Chicken
$10

Starting bid

Chicken Collection

Donated by Bonita Suter

Total Value $40.00

Thank you for bidding.

Boo Basket item
Boo Basket
$5

Starting bid

Boo Basket

Total Value $20.00

Thank you for bidding.

Photo Artwork By Nelson Leonard item
Photo Artwork By Nelson Leonard
$10

Starting bid

Beautiful Photo Artwork framed.

Total Value $50

Thank you for bidding.

Photo Artwork donated by Nelson Leonard item
Photo Artwork donated by Nelson Leonard
$10

Starting bid

Beautiful Framed Photo Artwork donated by Nelson Leonard.


Total Value $50.00

Thank you for bidding.

Beautiful Handmade Quilt item
Beautiful Handmade Quilt item
Beautiful Handmade Quilt item
Beautiful Handmade Quilt
$100

Starting bid

Beautiful Handmade Quilt by

Elizabeth Overacker.

Total Value $300.00

Thank you for donating.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!