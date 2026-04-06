UGC Wednesday Snack Break

About this shop
Orange Kiss, Cherry Twist, Pink Slush
Grape, Blue Raspberry, Fruit Punch, Kiwi Strawberry
White Cheddar
Original, Honey Mustard, Cinnamon Sugar
Two for a dollar. (.50 cents each)
Apple Cinnamon, Blueberry, Strawberry
Chocolate, Golden
Original
White Cheddar, Original, Snack Mix
Cinnamon Brown Sugar, Blueberry, Chocolate
Strawberry, Blueberry, Cherry
Strawberry Kiwi, Fruit Punch, Pacific Cooler
Two for a dollar (.50 cents each)
Spicy Nacho, Flamin Hot Cheetos, Cheddar and Sour Cream, Sweet Spicy Chili, Chili Cheese Fritos, Cheddar Jalapeño Cheetos
Watermelon, Mucho Mango, Fruit Punch
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