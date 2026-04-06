Moore Global Enterprises Charitable Foundation Incorporated

Offered by

Moore Global Enterprises Charitable Foundation Incorporated

About this shop

UGC Wednesday Snack Break

Alani Energy Drink item
Alani Energy Drink item
Alani Energy Drink item
Alani Energy Drink
$3

Orange Kiss, Cherry Twist, Pink Slush

0
Hugs Juice item
Hugs Juice item
Hugs Juice
$1

Grape, Blue Raspberry, Fruit Punch, Kiwi Strawberry

0
Popcorn item
Popcorn
$1

White Cheddar

0
Dot's item
Dot's item
Dot's item
Dot's
$1.50

Original, Honey Mustard, Cinnamon Sugar

0
Slim Jim item
Slim Jim
$1

Two for a dollar. (.50 cents each)

0
Nutrigrain Bar item
Nutrigrain Bar item
Nutrigrain Bar item
Nutrigrain Bar
$1

Apple Cinnamon, Blueberry, Strawberry

0
Pack of Oreos item
Pack of Oreos item
Pack of Oreos
$1

Chocolate, Golden

0
Chips Ahoy item
Chips Ahoy
$1

Original

0
Cheez-It item
Cheez-It item
Cheez-It item
Cheez-It
$1

White Cheddar, Original, Snack Mix

0
Famous Amos item
Famous Amos
$1.50
0
belVita Biscuits item
belVita Biscuits item
belVita Biscuits item
belVita Biscuits
$1.50

Cinnamon Brown Sugar, Blueberry, Chocolate

0
Pop Tart item
Pop Tart item
Pop Tart item
Pop Tart
$1.50

Strawberry, Blueberry, Cherry

0
Capri Sun item
Capri Sun item
Capri Sun item
Capri Sun
$1.50

Strawberry Kiwi, Fruit Punch, Pacific Cooler

0
Mott's Fruit Snacks item
Mott's Fruit Snacks
$1

Two for a dollar (.50 cents each)

0
Chips item
Chips item
Chips item
Chips
$1.50

Spicy Nacho, Flamin Hot Cheetos, Cheddar and Sour Cream, Sweet Spicy Chili, Chili Cheese Fritos, Cheddar Jalapeño Cheetos

0
Arizona item
Arizona item
Arizona item
Arizona
$2

Watermelon, Mucho Mango, Fruit Punch

0
Banana Pudding item
Banana Pudding
$4
0

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!