Umpqua Valley Junior Rodeo August 1, 2026 Entry Form

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Girls age 14-18
Girls age 14-18
Girls age 14-18
Girls age 14-18
Boys and Girls age 14-18. Must switch partners or switch ends.
Boys age 14-18
Boys age 14-18
Boys age 14-18
Boys age 14-18
Girls age 10-13
Girls age 10-13
Girls age 10-13
Girls age 10-13
Boys and Girls age 10-13. Must switch partners or switch ends.
Boys age 10-13
Boys age 10-13
Boys age 10-13
Boys age 10-13
Girls age 6-9
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