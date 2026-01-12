Umpqua Valley Junior Rodeo Association

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Umpqua Valley Junior Rodeo Association

About this event

Umpqua Valley Junior Rodeo August 1, 2026 Entry Form

791 Ravenswood Rd

Myrtle Creek, OR 97457, USA

Office Fee
$20

Please add office fee per transaction.

Senior Girls Barrel Racing
$35

Girls age 14-18

Senior Girls Pole Pending
$35

Girls age 14-18

Senior Girls Goat Tying
$35

Girls age 14-18

Senior Girls Breakaway
$35

Girls age 14-18

Senior Team Roping- may enter twice
$35

Boys and Girls age 14-18. Must switch partners or switch ends.

Senior Boys Tie Down Roping
$35

Boys age 14-18

Senior Boys Bull Riding
$35

Boys age 14-18

Senior Boys Steer Stopping
$35

Boys age 14-18

Senior Boys Stake Race
$35

Boys age 14-18

Junior Girls Barrel Racing
$35

Girls age 10-13

Junior Girls Pole Bending
$35

Girls age 10-13

Junior Girls Goat Tying
$35

Girls age 10-13

Junior Girls Breakaway
$35

Girls age 10-13

Junior Team Roping-may enter twice-will rope with an adult
$35

Boys and Girls age 10-13. Must switch partners or switch ends.

Junior Boys Steer Riding
$35

Boys age 10-13

Junior Boys Breakaway
$35

Boys age 10-13

Junior Boys Steer Stopping
$35

Boys age 10-13

Junior Boys Goat Tying (with pigging string)
$35

Boys age 10-13

Youth Girls Barrel Racing
$35

Girls age 6-9

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