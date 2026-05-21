Una Liturgia sobre la ciencia y el asombro

Description

¿Se beneficiaría su iglesia o grupo pequeño de una liturgia con temática científica? Hemos diseñado una que integra el descubrimiento científico con el profundo sentido de asombro que se encuentra en la adoración cristiana. Cada movimiento está diseñado para celebrar la armonía entre la fe y la ciencia. Además, es un poderoso recordatorio de que la investigación científica puede mejorar nuestro sentido de asombro ante el Creador, profundizando nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con lo divino.





En una época donde la ciencia y la religión a menudo se presentan como fuerzas opuestas, esta liturgia ofrece una perspectiva refrescante que abarca ambas como caminos complementarios para comprender el universo y nuestro lugar dentro de él. Sorprendentemente, el conectar conceptos científicos con el lenguaje religioso tradicional crea una experiencia de adoración que invita a la Iglesia a maravillarse ante las maravillas de la creación a través de lentes tanto espirituales como científicos.