Cane Bay High School Bands of the Bay
Uniform fees 2025-26
Instrumentalist deposit
$180
Includes hat, t-shirt, music, transportation & drill. Due at spring camp, by 5/20/25
Color guard deposit
$292.50
Includes first half of uniform, hat, t-shirt, music, transportation & drill. Due at spring camp, by 5/20/25
Bibbers (instrumentalists)
$75
Performance shirt (instrumentalists)
$75
Second half of uniform (color guard)
$112.50
Shoes (instrumentalists/color guard)
$45
Price will increase after summer marching camp to $65
Jacket (instrumentalists)
$50
Jacket (color guard)
$80
Hat
$25
