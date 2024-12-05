United Rocks Store

Support Climb Fest 2025, add your logo to the back of our t-shirts and promote your company and your generosity.
ADD YOUR SIZE(S) ON THE NEXT SCREEN
Kids Momentum Harness (Full Body)
$74.95
Black Diamond Kids Full Body Harness
Color: Azul (Bright Blue)
One Size Fits All
Waist: 35-65 cm (14-26 in)
Leg: 51 cm max (20 in max)
PRODUCT FEATURES
Momentum Harness construction
Easily adjustable
Easy on-off
High tie-in point keeps kids upright
Comfortable construction that minimizes pressure points
The harness allows for maximum fit adjustments for growing kids.
Men's Solutions Harness (Carbon)
$79.95
Men's Black Diamond Harness
Color: Carbon (Dark Gray)
Sizes In Stock: L (1)
Men's Momentum Harness (Kingfisher)
$64.95
Men's Black Diamond Harness
Color: Kingfisher (Dark Blue)
Sizes In Stock: S (3), M (1), XL (2), XXL (1)
Men's Momentum Harness (Moonstone)
$64.95
Men's Black Diamond Harness
Color: Moonstone (Light Gray)
Sizes In Stock: L (2), XL (2), XXL (2)
Men's Solution Harness- Honnold Edition
$89.95
Men's Black Diamond Harness- Honnold Edition
Color: Verde (Bright Green)
Sizes In Stock: S (1), M (1), L (1), XL (1)
Alex Honnold's favorite Solution Harness, this Limited Edition harness sports a unique color and Honnold's signature on the right leg loop.
Women's Momentum Harness (Desert Sage)
$64.96
Women's Black Diamond Harness
Color: Desert Sage
Sizes In Stock: XS (2), S (2)
Women's Momentum Harness (Baja Sunrise)
$64.96
Women's Black Diamond Harness
Color: Baja Sunrise (Coral Red)
Sizes In Stock: XS (2), S (2)
Women's Solution Harness - Babsi Edition
$79.95
Women's Black Diamond Harness
Color: Cherrywood (Dark Red)
Sizes In Stock: M (1)
Kids Momentum Harness (Kingfisher)
$54.95
Kid's Black Diamond Harness
Color: Kingfisher (Medium Blue)
One Size Fits All
Kids Momentum Harness (Wild Rose)
$54.95
Kid's Black Diamond Harness
Color: Wild Rose
One Size Fits All
Women's Technician Harness (Blue Note)
$89.95
Women's Black Diamond Harness
Color: Blue Note (Light Blue)
Sizes In Stock: M (1), L (1)
Lilly Chalk Bag
$32.90
Name: Lilly
Description: 2 eyed lavender monster with blue arms
Brad Chalk Bag
$32.90
Name: Brad
Description: 2 eyed yellow green monster without arms
Hanna Chalk Bag
$32.90
Name: Hanna
Description: 2 eyes red monster with a yellow and purple arm
Kelly Chalk Bag
$32.90
Name: Kelly
Description: 1 eyed hot pink monster with neon yellow green arms
Black Diamond Repo Chalk Bag (Ocean)
$24.95
Black Diamond Repo Chalk Bag
Color: Ocean (Blue)
Bag Size: (M-L)
