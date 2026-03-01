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Unity Threads Collective by MQA+

Unity Is Power T-Shirt item
Unity Is Power T-Shirt item
Unity Is Power T-Shirt
$20

Blue Color - Heritage, immigrant identity, staying grounded. Minimalist text-based design.

Green Color - Solidarity, collective strength. Rainbow accents or neutral base.

Red Color - Latinx queer pride + resilience. Vibrant Latin Pride palette

Yellow Color - BIPOC, Queer, inclusive, intersectional love. Global/flags design, subtle rainbow motifs.

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Collective Power Hoddies item
Collective Power Hoddies item
Collective Power Hoddies
$30

Blue Color - Heritage, immigrant identity, staying grounded. Minimalist text-based design.

Green Color - Solidarity, collective strength. Rainbow accents or neutral base.

Red Color - Latinx queer pride + resilience. Vibrant Latin Pride palette

Yellow Color - BIPOC, Queer, inclusive, intersectional love. Global/flags design, subtle rainbow motifs.

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Pride in Motion item
Pride in Motion item
Pride in Motion item
Pride in Motion
$15

Active, fun, community-focused. Lightweight, modern typography.

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Carry the Movement item
Carry the Movement
$10

Every tote is activism. Perfect for daily use, events, grocery trips. MQA+ logo with a subtle rainbow or Latin Pride accent.

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Bracelet item
Bracelet
$8
0
Keychain item
Keychain
$5
0
ID Badge Bead Reel
$7
0
ID Badge Pins
$3
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